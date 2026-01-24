Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: "Recuerdo venir desde pequeña buscando libros"

Este cuarto sábado de enero de 2026 se ha detenido el reloj sobre Fnac Alicante. Ha sido el último día de apertura al público después de 25 años en la ciudad, cinco lustros en los que, convenientemente situado en la avenida de la Estación, este establecimiento cultural ha sido un refugio donde pasar el rato al abrigo de la literatura, el cine y la música.

En la acera, frente al pórtico de la tienda, no eran pocos los que se detenían un segundo y comentaban "¿has visto que hoy cierra?". Otros muchos se han dedicado a hacer una última visita a lo largo de la semana, y especialmente en los días finales. Buscaban comprar, a modo de souvenir, alguno de los libros, discos o juegos que aún no habían sido retirados de las estanterías.

La cultura, de mudanza

Todo el género de la tienda está de mudanza, y de los 21 empleados que actualmente componen la plantilla y que ahora deben desmontar el local, casi un tercio estuvo también en la inauguración. "¿Es poético no?", llega a ironizar uno de ellos. Para los trabajadores el trasiego no es solo de cajas con libros o electrónica, sino también vital. La multinacional francesa les ha llamado a un proceso de conciliación laboral por el que, o empacan sus vidas y se trasladan a otra sucursal, o rescinden sus contratos con una indemnización de 20 días por año trabajado, menos que los 33 días que les serían pagados por un despido improcedente.

25 años de Fnac Alicante: el cierre que pone fin a una etapa para el tejido cultural alicantino / Rafa Arjones

Según trasladaron miembros de la plantilla, la movilidad geográfica no es una opción con los actuales precios de la vivienda en el país. "Es impensable irte a Madrid o a Valencia, además muchos tenemos ya hipotecas aquí", señalaba uno de los trabajadores más antiguos, mientras que otro planteaba que "esto hace diez años todavía hubiese sido viable, pero ahora no".

En una tienda que ya está medio vacía, pues no queda nada de electrónica o vinilos, los clientes se han acercado a ver cuál será su última compra en la Fnac. Algunos se interesan por la situación de los trabajadores, y otros incluso toman fotos para publicar en sus redes sociales. El cierre del establecimiento ha marcado la actualidad cultural de este enero en Alicante, que como ciudad y provincia quedan todavía más huérfanas con la pérdida del amplio fondo de cine y música que diferenciaba a la cadena francesa de otros competidores.

Los alicantinos lamentan el cierre

El cliente, por su parte, ya nota la ausencia en estas últimas horas de apertura. Ana García y Marta Sánchez, que venían de Torrevieja y han pasado la mañana en Alicante, han sumado al Fnac en su itinerario para ver qué libro podían encontrar, aunque sin más esperanza que la de entrar a la tienda por ocasión final. "Mi prima vino la semana pasada y me dijo que todo estaba pelado prácticamente", comenta García, quien además lamenta que se pierda la Fnac "para poner un gimnasio cuando hay 20.000 gimnasios y entrenadores personales, es un poco triste".

Ha habido una importante afluencia de visitantes en los días finales de la tienda. / Jose Navarro

"Pena" es quizás la palabra que más se repite entre los alicantinos, que ven el final de un sitio "de toda la vida". "Me da muchísima pena porque lleva muchísimos años en Alicante y yo he crecido y he venido desde pequeña buscando libros, estoy hasta un poco emocionada", confiesa María Martínez, quien vino a dar una última vuelta con su pareja al local, que "era también un sitio de encuentro, para quedar con amigos y de aquí ver a dónde íbamos".

En la misma línea opina Javi Jiménez: "Es una pena porque espacios como estos cada vez van quedando menos en la ciudad, era una referencia a nivel de cultura, espero que se trasladen a un sitio cercano y podamos seguir disfrutando de ella". Sin embargo, los trabajadores no tienen nada claro que se produzca esa reapertura, al menos no en el corto plazo.

Un cliente se lleva algunos de los últimos libros de Fnac Alicante. / Jose Navarro

Del los 21 empleados, unos ocho, con edades que sobrepasan los cincuenta y con veinte años de trayectoria en el sector, ahora se ven abocados a la difícil búsqueda de trabajo en un mercado paradójicamente cruel, que rechaza a jóvenes por falta de experiencia y a los experimentados por falta de juventud. En ese sentido, han querido trasladar que su talento tiene un valor que ahora, con el cierre de Fnac Alicante, está a disposición del empresariado de la ciudad.

De ahora a finales de febrero terminarán de empacar los productos que faltan y de desmontar el local, que se marcha irremediablemente, pero deja tras de sí 25 años de experiencias y muchas historias, tanto las que se narran en los libros, discos y juegos, como las que se escribieron en los pasillos que los albergaban.