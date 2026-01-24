Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Este es el último simulacro": más de 1.100 aspirantes se enfrentan al MIR en Alicante

La UA es una de las sedes del examen que decidirá el acceso a más de 900 plazas en los distintos hospitales y servicios sanitarios públicos de la Comunidad

Nervios y emociones a flor de piel en los exámenes MIR en la Universidad de Alicante / Áxel Álvarez

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Alicante ha vuelto a convertirse este sábado en uno de los epicentros del futuro sanitario del país. El Aulario I de la Universidad de Alicante acoge las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, organizadas por el Ministerio de Sanidad, en las que miles de aspirantes se juegan el trabajo de todo un año.

Algunos reconocían los nervios, otros, en cambio, aseguraban afrontarlo con más calma. "Ya está todo hecho", ha repetido muchos de los candidatos antes de entrar al aula, conscientes de que este examen no es más que "el último simulacro" tras meses (y en algunos casos años) de preparación intensiva.

Abrazos antes de entrar al MIR en el Aulario I de la UA.

Abrazos antes de entrar al MIR en el Aulario I de la UA. / AXEL ALVAREZ

En Alicante se están examinando 1.162 aspirantes, dentro de un total nacional de 35.503 candidatos, un 10,7 % más que en la convocatoria anterior. Según datos del Ministerio de Sanidad, el 74,28 % de los admitidos son mujeres. En el conjunto de la Comunidad Valenciana realizan la prueba 4.174 personas, repartidas entre Alicante, Valencia (3.012) y Castellón.

Aunque popularmente se conoce como el examen MIR, no solo los futuros médicos se enfrentaban a la prueba. También se celebraron los exámenes de Farmacia (FIR), Enfermería (EIR), Psicología (PIR), Química (QIR), Biología (BIR) y Física (FIR).

Los aspirantes

Entre los aspirantes se encuentra Francisco Barba, que lo tenía claro desde el principio: su objetivo es convertirse en médico de familia. A su lado, María Guillén, graduada en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Sant Joan, aspiraba a Ginecología. "Es el simulacro número 41", explicaba con serenidad, reflejo de meses de entrenamiento.

Son muchos meses preparándonos. Lo más difícil es el camino para llegar

Sandra Cordones

— Aspirante MIR

Una sensación compartida por Aida Canales, que coincidía en el número de simulacros realizados: "Llevamos muchos a la espalda. Al final son ganas de acabar y de recoger los frutos del trabajo de meses. El sentimiento general es ser feliz", resumía. En la misma línea se ha expresado Sandra Cordones, que reconocía los nervios, pero también la satisfacción de haber llegado hasta aquí: "Son muchos meses preparándonos. Lo más difícil es el camino para llegar".

Una joven da un último repaso antes de las pruebas.

Una joven da un último repaso antes de las pruebas. / AXEL ALVAREZ

Como novedad organizativa, este año el aulario abrió sus puertas varias horas antes del inicio del examen, lo que ha evitado grandes aglomeraciones en los accesos. Los candidatos que llegaron sobre media mañana han podido incluso entrar previamente al aula donde se examinarían. A partir de las 13:30 horas comenzaron los llamamientos y las pruebas han comenzado a las 14 horas.

Plazas

En lo que respecta a Medicina, en la Comunidad Valenciana se ofertan este año 916 plazas, frente a las 873 de la convocatoria anterior, lo que supone 43 plazas más. En la provincia de Alicante el incremento es de siete plazas, pasando de 287 a 294.

Médicos residentes aprenden en Alicante técnicas básicas de sutura en una cirugía de ojos

Médicos residentes aprenden en Alicante técnicas básicas de sutura en una cirugía de ojos

Médicos residentes aprenden en Alicante técnicas básicas de sutura en una cirugía de ojos / INFORMACIÓN

Los hospitales con mayor número de plazas son La Fe de València (80), el Hospital Universitario de València (69) y el Doctor Balmis de Alicante (61), seguido del Hospital General de Elche, con alrededor de medio centenar. La especialidad con mayor oferta vuelve a ser Medicina de Familia, con 81 plazas en la provincia de Alicante y 253 en toda la Comunidad Valenciana, además de nuevas especialidades como Medicina de Urgencias y Emergencias.

Los resultados provisionales del MIR 2026 se publicarán previsiblemente en torno al 24 de febrero, mientras que los definitivos llegarán a finales de marzo, un mes después.

