AEMET mantiene la alerta amarilla en Alicante por viento y fenómenos costeros

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en toda la provincia de Alicante. Se esperan rachas de viento de hasta 70 km/h y olas de entre 3 y 4 metros por mar de fondo del nordeste, lo que ha elevado el nivel de vigilancia meteorológica hasta el "peligro bajo" (alerta amarilla).

Temporal marítimo en el litoral: olas de hasta 4 metros

En el litoral norte de Alicante, AEMET advierte de un fenómeno costero con viento del oeste de entre 50 y 60 km/h (fuerza 7), acompañado de oleaje de hasta 4 metros. La situación se mantendrá activa durante todo el día 25 de enero, aunque no se descarta que se prolongue si persisten las condiciones.

Rachas de viento de hasta 70 km/h en toda la provincia

La alerta amarilla por viento afecta tanto al litoral como al interior de la provincia de Alicante. Según AEMET, se esperan rachas máximas de hasta 70 km/h con viento del oeste, en un escenario de peligro bajo pero que requiere precaución, especialmente en zonas costeras y áreas elevadas.

La alerta por viento se mantiene activa desde el 24 de enero a las 11:00 hasta el 25 de enero a las 23:59, con una probabilidad estimada del 40% al 70%.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá una jornadade nubes altas, aunque a primeras horas no se descarta un ambiente algo húmedo en zonas cercanas al litoral. Durante el día el cielo se mantendrá parcialmente despejado y el viento soplará desde el oeste. Las temperaturas se moverán entre 10 ºC de mínima y 18 ºC de máxima, con sensación fresca al amanecer y mediodía agradable.

El tiempo en Elche

Elche arrancará el jueves con fresco matinal y un ambiente relativamente calmado, ideal para una mañana sin sobresaltos meteorológicos. Con el avance de las horas, el cielo permanecerá despejado y el viento, flojo, apenas alterará la sensación térmica salvo en momentos puntuales. El termómetro oscilará entre 7 ºC de mínima y 17 ºC de máxima, con contraste típico entre primera hora y mediodía.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá un día muy tranquilo en la costa, con predominio de cielos despejados y un ambiente agradable al sol. La brisa será suave, más perceptible en los paseos marítimos, pero sin rachas destacables. Las temperaturas se quedarán entre 10 ºC de mínima y 16 ºC de máxima, con una tarde templada y una noche más suave que en el interior.

El tiempo en Elda

Elda notará más el invierno a primera hora, con una madrugada fría. Aun así, el día se mantendrá estable y con cielo nuboso. Las temperaturas irán de 9ºC de mínima a 17 ºC de máxima, con sensación de frío marcada al amanecer.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja seguirá la tónica de la provincia, con cielos nublados y un ambiente frío durante casi todo el día. Las temperaturas oscilarán entre 10 ºC de mínima y 18 ºC de máxima, con sensación algo más húmeda cerca del mar a primera hora.

El tiempo en Orihuela

Orihuela tendrá un domingo marcado por una jornada fresca. La posibilidad de brumas en zonas bajas al amanecer puede reducir puntualmente la visibilidad, aunque tenderá a levantarse rápido. Los valores se moverán entre 8ºC de mínima y 18 ºC de máxima, con ambiente más templado conforme avance la tarde.

El tiempo en Alcoy

Alcoy arrancará el día con fresco notable y ambiente de interior durante las primeras horas. Con el paso de la mañana el cielo se mantendrá nublado. Los termómetros oscilarán entre 5 ºC de mínima y 13 ºC de máxima..

El tiempo en Dénia

Dénia afronta una jornada nublada donde el viento soplará con intensidad a lo largo del día, complicando la sensación en la costa. Las temperaturas irán de 9 ºC de mínima a 18 ºC de máxima, con mediodía templado y amanecer fresco.

Recomendaciones ante el temporal

