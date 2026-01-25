Los cajetines de llaves "resisten" en Alicante pese a estar prohibidos

En agosto de 2024, la Generalitat Valenciana publicó el ansiado Decreto Ley 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico. Un nuevo marco legal para los pisos vacacionales que introducía importantes novedades.

Entre ellas, destacaba que los inmuebles se deben alquilar al completo (nunca por habitaciones) y no por más de 10 días seguidos a un mismo arrendatario. También que, para poder registrar la vivienda, se debe disponer de un certificado que acredite que la comunidad de propietarios no impide destinar los pisos del edificio a usos alternativos al residencial.

El decreto también introdujo cambios como la caducidad de toda licencia a los cinco años de su obtención, forzando a renovar la declaración responsable, adaptándola a la legalidad vigente en ese momento. Del mismo modo, se incorporó una restricción importante: la de que todas las viviendas de uso turístico deben tener servicio de recepción o entrega de llaves, quedando completamente prohibidos los famosos cajetines que han poblado muros y portales de todas las ciudades turísticas. Una obligación que, salta a la vista, no está siendo respetada por los propietarios de alojamientos vacacionales de la ciudad de Alicante.

Situación generalizada

No es extraño toparse, especialmente en zonas del Centro Tradicional y el Casco Antiguo, con accesos a edificios plagados de estos instrumentos destinados a que los turistas puedan realizar el «check-in» por libre, sin necesidad de encontrarse con su anfitrión y, además, infringiendo lo dispuestos en el decreto ley. La situación se repite en la plaza del Ayuntamiento, en la calle Bazán (donde una misma puerta suma hasta cuatro cajetines), en la de Toledo, San Francisco o en la de San Antonio, donde incluso pequeños ventanucos a ras de suelo sirven como escaparate para una vivienda turística.

La situación, además, no es exclusiva del centro, sino que se ha extendido prácticamente a la totalidad de los barrios de la ciudad. Aún se observan cajetines de llaves en Carolinas, San Blas, El Pla, Altozano, Alipark... y un sinfín de zonas de la capital de la provincia. De esta forma, la desobediencia de los propietarios y la pasividad de las administraciones permiten que estos aparatos, indicativo de la presión turística en un área determinada, sigan copando fachadas y portales de toda la ciudad.

El citado decreto ley, además, también incorporó otras novedades como que, en todo tipo de publicidad, se debe indicar la localización exacta de la vivienda y su número de inscripción en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana. No hacer pública esta información se considera una infracción grave.