La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac

La persiana bajada de la Fnac tras su cierre este sábado protagoniza como pocas imágenes el momento que atraviesa la avenida de la Estación de Alicante. Una vía transitada a diario por miles de personas que ha sido escaparate comercial, eje institucional, punto de encuentro y puerta de entrada a la ciudad, y que ahora afronta una nueva etapa marcada por los cambios urbanos y sociales.

Esta nueva entrega de "La calle es nuestra", la serie de reportajes de INFORMACIÓN que recorre las vías de Alicante, pone la mirada sobre una avenida que ha visto llegar trenes en distintas generaciones, desaparecer comercios emblemáticos y que ha cambiado de nombre, de usos y de ritmo aunque ahora se proyecta como una pieza clave del futuro de la movilidad de la ciudad.

Precisamente, es el cierre definitivo de la Fnac este sábado, tras 25 años de actividad como referente cultural, el que ha servido de detonante para reabrir el debate sobre el modelo de avenida que quieren vecinos y comerciantes. "No entendemos por qué lo cierran", comenta Patricia Tornell, vecina de la zona.

Cerrar un establecimiento que lleva tantos años con nosotros para poner un gimnasio, que en rasgos generales ya hay muchos Juan Cardona — Carnicero

La conversación se repite en el interior de los locales cercanos. Juan Cardona, carnicero en la avenida, explica que muchos clientes entran con la misma pregunta. "En general, la gente de Alicante no ve bien cerrar un establecimiento que lleva tantos años con nosotros para poner un gimnasio, que en rasgos generales ya hay muchos", explica el comerciante.

Es lamentable, como la librería 80 Mundos, hay comercios emblemáticos de Alicante que es una pena que desaparezcan, pero es lo que hay Esperanza López — Vecina

La sensación de pérdida conecta con otras desapariciones recientes del comercio cultural en la zona. Para Esperanza López, vecina de la avenida, el cierre no es un caso aislado: "Es lamentable, como la librería 80 Mundos, hay comercios emblemáticos de Alicante que es una pena que desaparezcan, pero es lo que hay", lamenta.

De patio escolar a centro comercial

El espacio que hoy en día ocupa el centro comercial Bulevar Plaza ha tenido múltiples vidas. En 1952 se inauguró allí el colegio Maristas, que durante décadas fue uno de los grandes dinamizadores de la avenida. A finales de los años setenta, el traslado del centro educativo a las afueras de la ciudad dejó un vacío. "Veníamos a muchos cursos a los Maristas, el colegio animaba esto, ahora están en el quinto pino", señala Carmen Salcedo, vecina de la avenida.

Veníamos a muchos cursos a los Maristas, el colegio animaba esto, ahora están en el quinto pino Carmen Salcedo — Vecina

Entre 1987 y 1988 nació el Gran Centro, un proyecto comercial con un centenar de locales y los primeros ascensores panorámicos de Alicante. El éxito, sin embargo, fue limitado. Tras varios cierres y reformas, en 1992 abrió Bulevar Plaza, que no lograría estabilidad hasta la llegada de la Fnac en el año 2000. "El centro comercial no han sabido gestionarlo. Si lo hubieran hecho bien, sería tan importante como Maisonnave. Pero piden alquileres muy altos", sostiene Reme Ferrero, vecina de la zona.

El centro comercial no han sabido gestionarlo. Si lo hubieran hecho bien, sería tan importante como Maisonnave. Pero piden alquileres muy altos Reme Ferrero — Vecina

Pese a los cambios, la avenida de la Estación conserva negocios que funcionan como anclajes de memoria. Uno de ellos es el Nou Palas, heredero directo del histórico Hotel Palas. Nicolás Gómez, uno de los impulsores del proyecto, relata cómo nació el establecimiento: "Los que abrimos este local éramos tres personas que trabajaban en el Palas y, cuando se cerró, nos montamos esto. En marzo va a hacer 27 años", explica.

La maquinaria del Palas está intacta aquí. Hay cosas más modernas, pero los canelones así salen mejor, a mano y a diario Nicolás Gómez — Hostelero en el Nou Palas

Pero aquí la continuidad no es solo simbólica. "El plato más famoso que se hacía en el Palas eran los canelones y aquí siempre los hemos hecho", detalla Gómez. "Usamos la misma receta, la de los canelones rossini. Además, la maquinaria del Palas está intacta aquí: la picadora, la cortadora, la gratinadora… Hay cosas más modernas, pero los canelones así salen mejor", sostiene.

El TRAM, de pasado a futuro

La avenida de la Estación también está íntimamente ligada al transporte público. El actual TRAM de Alicante es heredero del antiguo tranvía que recorrió la ciudad durante décadas. La llegada del tranvía hasta Luceros, tras unas obras iniciadas en 2007 y finalizadas en 2010, marcó un antes y un después. "Mis abuelos iban en tranvía y yo fui ya más adelante", recuerda Mar Amores.

Creo que cambiará mucho cuando empalmen el TRAM de Luceros a la Estación, sería el bordado. Eso va a ser lo mejor que le podía pasar a esta zona Rafael Expósito — Vecino

Durante aquellas obras se construyó un túnel bajo la avenida de la Estación con la vista puesta en una futura ampliación. Ahora, la Generalitat impulsa un proyecto de más de 100 millones de euros para completar ese túnel y levantar la Estación Central del TRAM junto a la estación de tren, un paso clave hacia la futura estación intermodal. "Creo que cambiará mucho cuando empalmen el TRAM de Luceros a la Estación, sería el bordado", destaca Rafael Expósito.

La avenida también esconde bajo tierra el parking subterráneo, con cerca de 500 plazas. Aun así, el tráfico sigue siendo uno de los principales problemas. "En horas punta es complicado circular por esta avenida", señala María Expósito. Juan Cardona apunta a otro déficit: "Falta iluminación. A partir de las seis de la tarde en invierno se queda muy oscura y para ser una calle tan céntrica está un poco en la penumbra".

Falta iluminación. A partir de las seis de la tarde en invierno se queda muy oscura y para ser una calle tan céntrica está un poco en la penumbra Juan Cardona — Carnicero

A pesar de todo, la mayoría de vecinos se muestran satisfechos de vivir en la avenida. Patricia Tornell recuerda un pasado muy distinto: "Antes esto era un descampado, fábricas… Nuestro edificio era una fábrica. Ha cambiado bastante", explica. Hoy, el paisaje humano se completa con turistas arrastrando maletas. Pablo Valentín llegó desde Madrid hace cinco años. "Vinimos por el clima y porque ya conocíamos Alicante", comenta ya con residencia en Alicante. Mientras que David Moreno, trabajador del sector del alquiler de coches, lo confirma: "Aquí hay muchos turistas durante todo el año".

El Palacio Provincial y las reivindicaciones pendientes

Pese a las idas y venidas, esta avenida debe su nombre a la estación de ferrocarril, motor económico de la ciudad desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, durante la dictadura se llamó avenida del General Mola, nombre que desapareció definitivamente en 1987. "Era General Mola y ahora se llama avenida de la Estación", recuerda Valero Sánchez, camarero del bar Mi Colombia desde hace 40 años. La avenida de la Estación también ha sido hogar de figuras relevantes de la vida política local, como José Luis Lassaletta, alcalde socialista de Alicante entre 1979 y 1991.

En ella se alza el Palacio Provincial, sede de la Diputación de Alicante. El edificio, de estilo neoclásico, fue construido entre 1928 y 1931 por el arquitecto Juan Vidal Ramos, uno de los nombres clave de la arquitectura alicantina del primer tercio del siglo XX, autor también de otros inmuebles emblemáticos de la ciudad, como el edificio Sevilla, que se encuentra ubicado en esta misma avenida.

Está un poco destartalada. No entiendo que esté todavía la valla de la Diputación así, con cables para que no se caiga, no lo entiendo Pedro Encinas

El vínculo emocional con el edificio está presente entre los vecinos. "Es un edificio que es muy bonito. Yo he venido aquí a veces a ver los belenes en Navidad. Una vez hice teatro con la gente mayor del centro, lo hicimos ahí en el jardín, vino la gente, estuvo muy bien", rememora Carmen Salcedo.

Sin embargo, no todo es de postal. Desde hace tiempo, el Palacio Provincial arrastra problemas visibles en su entorno exterior. El vallado perimetral, afectado por las raíces de los ficus del recinto, permanece apuntalado con vigas y cables. Pedro Encinas, vecino de la avenida, expresa su malestar con claridad. "Está un poco destartalada. No entiendo que esté todavía la valla de la Diputación así, con cables para que no se caiga, no lo entiendo", señala.

Fiesta y tradición

La avenida de la Estación también tiene una marcada identidad festera. Aquí nació en 1956 la hoguera Diputación-Renfe, impulsada por un grupo de comerciantes de la zona y convertida, con el paso del tiempo, en una de las comisiones más reconocidas de la ciudad. En 2023, la comisión hizo historia al conseguir su primer premio de Especial con el monumento "L-Mental", obra del artista David Sánchez Llongo, en un resultado que llegó tras un controvertido empate con Florida-Portazgo. De esta comisión han salido, además, varias Belleas del Foc que forman parte de la historia festera de Alicante: Rocío Zaragoza Guerrero en 1989, Elena García Caballero en 2012 y la actual Bellea del Foc 2025, Adriana Vico.

Además, cada Domingo de Ramos, desde el interior del Palacio Provincial, sale el paso de "La Burrita", que inaugura la Semana Santa alicantina con la bendición de las palmas y recorre la avenida como parte de su itinerario oficial. El Jueves Santo, la vía acoge el paso de la Santa Cena, que en 2025 introdujo cambios significativos al dejar atrás, por primera vez, la tradicional lectura de versos de pasión y el encuentro de tronos frente a la Diputación. Dos celebraciones distintas que comparten espacio y reflejan cómo la avenida de la Estación es, también, un lugar con identidad.