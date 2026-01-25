Cae una palmera en La Ereta de Alicante por el fuerte viento

Una palmera situada en la entrada del parque de La Ereta de Alicante, por la calle Remigio Sebastià, se ha desplomado este domingo a causa de las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad. El parque permanece cerrado durante toda la jornada precisamente por este episodio de viento, una medida que ha sido confirmada por el Ayuntamiento a este diario.

No obstante, el cierre no ha impedido que a lo largo de la mañana se haya detectado la presencia de algunos visitantes en el interior del recinto, pese a que las puertas estaban cerradas. Ante esta situación, personal de seguridad ha tenido que intervenir a media mañana para pedir a las personas que paseaban por la zona que abandonaran el parque.

La palmera ha tirado un cartel. / s.rodríguez

La palmera ha caído en una de las entradas, concretamente en una zona de rampa, lo que ha bloqueaba la salida hasta su retirada. El tronco ha quedado completamente vencido y, como consecuencia del impacto, también ha arrancado parte de un cartel informativo del parque.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada durante este domingo la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en la provincia. Por este motivo, el Ayuntamiento ha confirmado que se mantiene el cierre de parques y jardines como medida preventiva para evitar posibles incidentes.