Humor, música y magia protagonizan la primera edición del "Foc i Talent" en Alicante

Las Hogueras han vuelto a demostrar este domingo que el talento de sus comisiones no tiene límites. Lo han hecho en la primera edición del certamen «Foc i Talent», una iniciativa organizada por la Federació de Fogueres de Sant Joan que permitió a los foguerers subirse al escenario para mostrar su faceta artística más allá de la Fiesta. El certamen se celebró en los exteriores del local El Chandrío, situado en una zona de ocio de Alicante, y estuvo planteado al más puro estilo de un reality de cazatalentos. Sobre el escenario hubo actuaciones de canto, humor e incluso magia, en un ambiente marcado por la cercanía y el apoyo del público.

Todos los participantes fueron reconocidos con un diploma de participación, mientras que las tarjetas verdes levantadas por el público y los aplausos constantes evidenciaron que el objetivo de la iniciativa se cumplió con creces. Tal y como señalaron desde la organización, la finalidad del certamen era «recuperar el espíritu de los primeros certámenes artísticos: diversión, cercanía y apoyo mutuo». Sin distinción de categorías, «Foc i Talent» continuará el próximo domingo con una nueva jornada de actuaciones. En esta primera edición, los participantes ofrecieron espectáculos de entre tres y cinco minutos, mostrando una gran variedad de estilos y propuestas.

Una de las actuaciones donde se interpretó una canción con lenguaje de signos. / Jose Navarro

Entre las actuaciones destacaron el monólogo de Mario Sabugo, de la hoguera Baver-Els Antigons; el dúo de cantantes formado por Alexia y Edurne, de la hoguera Sagrada Familia; y la actuación «Sobreviviendo a 2026», protagonizada por Marta y Lucía, Josemari y Nico, de las hogueras Mercado y Baver-Els Antigons.

La magia también tuvo su espacio con un espectáculo de cuerda a cargo de la hoguera Alfonso el Sabio, que contó con la participación de la Bellea del Foc Infantil, Valentina Tárraga. Asimismo, Sayuri, de la hoguera Antón Barrio José Antonio, interpretó una canción de la película Enredados de Disney, acompañando su actuación con lengua de signos. Completaron la jornada Jorge, cantante de la hoguera Alfonso el Sabio, y El regreso de Ulises, de la hoguera Mercado Central.

Otra de las actuaciones que ha consistido en un dueto / Jose Navarro

El jurado estuvo compuesto por las Bellees del Foc Adriana Vico y Valentina Tárraga, las delegadas de Bellees Lidia Bernabeu y Leticia Pérez, Aurelio Sánchez, David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres de Sant Joan, recién llegado de París tras participar junto a las belleas en los actos organizados por la Casa Regional Valenciana, y Óscar Gracia, propietario de El Chandrío. Una primera edición que deja claro que el talento fogueril va mucho más allá de la plantà y la cremà, y que promete seguir sorprendiendo.