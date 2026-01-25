Las mascotas de Alicante coronan el final del Porrate de San Antón

Como es tradición, y más aún en la fiesta más antigua de Alicante, han sido los animales y sus dueños los protagonistas de la última jornada del Porrate de San Antón. La Plaza de Toros de Alicante se ha llenado por centenares de ciudadanos que, con sus mascotas, han ido a buscar la bendición del santo patrón.

La fila, que salía por la puerta del coso taurino y en la que las familias han aguardado más de media hora para pasar al ruedo, estaba llena de criaturas de toda especie que venían con correa, transportín, en jaulas, carritos y hasta en peceras. Los humanos, por su parte, eran en buena medida mayores que habían traído a sus inseparables animales de compañía, pero también muchas familias donde el más pequeño asumía con concentración la responsabilidad de llevar la correa de su mascota.

Concurso de mascotas

Los perros, favoritos del público, también se lucieron en el concurso que tuvo lugar con posterioridad a la bendición impartida por Manuel Llopis, párroco de Nuestra Señora de la Misericordia, iglesia del barrio de San Antón. Desde el templo 16 costaleras y collas de dolçainers y tabaleters trasladaron la imagen del patrón a las 10:00, tras finalizar la misa, en la última procesión de esta semana de Porrate.

Con el santo en la plaza, y antes de que fuera turno de las mascotas, entre las 11:00 y las 12:00 se celebró también la exhibición ecuestre, que llevó hasta Alicante a caballos y jinetes de varios clubes hípicos de la provincia. Con las mejores galas en sus crines y la mayor elegancia en sus movimientos, los equinos deleitaron al público que se acumuló en los tendidos de sombra de la Plaza de Toros, pero también regalaron una atractiva estampa a los vecinos en varias vías de la ciudad mientras se desplazaban hacia y desde la exhibición.

Año multitudinario

La jornada de este domingo pone cierre a la primera de las seis fiestas tradicionales de Alicante, que había arrancado el viernes pasado, justo antes del sábado 17 de enero, día de San Antón. Una celebración cargada de identidad y espíritu de barrio, y que su presidenta, Rocío Beltri, ha valorado como la de "mayor participación de los últimos años"

El padre Llopis, al valorar el significado de San Antón, ha reseñado que "el fervor que se le tiene en el barrio se traspasa de generación en generación y se le inculca a los niños desde pequeños" gracias a la continuidad de esta fiesta. Este año, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha asistido a la bendición junto a la concejala de Fiestas y pregonera, Cristina Cutanda, así como otros ediles del Ayuntamiento.