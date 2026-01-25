La meteorología se suma a los retrasos en las llegadas de trenes a Alicante
La alta velocidad y larga distancia viven otra jornada con demoras que van desde la media hora hasta la hora y media
En la pantalla de llegadas, todo demoras. De media hora la mayoría, otras de hasta hora y media, como ha sido el caso de un Avlo proveniente de Valladolid. Este domingo ha sido otra jornada más de retrasos en la llegada de trenes de alta velocidad y larga distancia a Alicante.
Desde el pasado miércoles, cuando Adif anunció la limitación de velocidad en hasta 1,8 kilómetros de la línea Alicante-Madrid, los retrasos en llegadas han sido cosa común en la estación de Alicante. Este domingo, según han señalado desde el puesto de Adif en la terminal, las rachas de viento y otros fenómenos meteorológicos han ocasionado incidencias adicionales, especialmente en los trenes provenientes del norte de la península.
Mientras tanto, en la avenida Salamanca se han agolpado dos filas de coches que esperaban hasta por 30 minutos la llegada de algún pasajero. "La cosa está como está", ha declarado con resignación uno de los conductores. En añadido, esta acumulación de vehículos en un punto donde está prohibida la parada llegó a entorpecer por momentos el paso de autobuses.
Por otra parte, en la parada de taxis de la terminal había una treintena de vehículos, también a la espera de llegadas que, durante toda la tarde, han estado retrasadas. "Ha sido así todos estos días", ha apuntado Juan Martínez, uno de los taxistas, que además ha valorado que "el que sale perdiendo es el trabajador que viene de Valladolid con retraso y mañana tiene que ir al curro". Sus compañeros también se quejan del tiempo muerto que pasan en la parada esperando los trenes.
