El TRAM de Alicante sufre una avería en la línea 1

Una nueva incidencia afecta al TRAM de Alicante. En la tarde de este domingo, el TRAM de Alicante ha registrado una avería eléctrica que ha afectado a varias paradas de su línea 1, la relacionada con el municipio de Benidorm.

Este aviso llega desde el perfil de la red de transporte alicantina, para dar conocimiento a los usuarios de que se procede a la supresión de circulación de sus trenes en la línea 1 entre Benidorm y Hospital Vila, lo que hace un total de 4 paradas del recorrido que quedan fuera de los próximos trayectos hasta solucionar la avería eléctrica localizada en la catenaria.

Noticias relacionadas

En estos momentos se desconoce cuando se reanudará este servicio.