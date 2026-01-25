El TRAM de Alicante sufre una avería en la línea 1
La circulación de este servicio se suprime entre Benidorm y Hospital Vila
Una nueva incidencia afecta al TRAM de Alicante. En la tarde de este domingo, el TRAM de Alicante ha registrado una avería eléctrica que ha afectado a varias paradas de su línea 1, la relacionada con el municipio de Benidorm.
Este aviso llega desde el perfil de la red de transporte alicantina, para dar conocimiento a los usuarios de que se procede a la supresión de circulación de sus trenes en la línea 1 entre Benidorm y Hospital Vila, lo que hace un total de 4 paradas del recorrido que quedan fuera de los próximos trayectos hasta solucionar la avería eléctrica localizada en la catenaria.
En estos momentos se desconoce cuando se reanudará este servicio.
