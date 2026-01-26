Alicante despierta con 46 incidencias en 25 carreteras: retenciones en la N-332 y obras con cortes y carriles cerrados

Alicante ha arrancado este lunes 26 de enero de 2026 con un mapa viario especialmente cargado: 46 incidencias activas repartidas en 25 carreteras, según el último parte de la DGT actualizado a las 09:38. La situación combina obstáculos fijos, accidentes, retenciones por circulación y varios frentes de obras y mantenimiento, algunos con afectación importante a la fluidez del tráfico.

El punto más delicado de la mañana se sitúa en la N-332 a su paso por Torrevieja, donde se registra retención/congestión con "circulación irregular" entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 08:26. A esta incidencia se suman otras notificaciones en la propia N-332 por obstáculos fijos en distintos tramos, como Orihuela Costa, Santa Pola, Sant Joan d’Alacant o l’Alfàs del Pi, lo que apunta a una jornada de conducción con más interrupciones de lo habitual en una vía ya muy sensible en horas punta.

Obras: carriles cerrados y un corte total destacado

Además de los incidentes puntuales, varias actuaciones de mantenimiento están condicionando la movilidad. Entre las más relevantes figura el corte total por obras en la salida de la A-7 en El Realengo, con aviso de "circulación difícil" y nivel rojo, un tramo que se mantiene activo desde el 27/10/2025 y con previsión hasta el 14/05/2026.

En la AP-7 también se concentran trabajos con cierres parciales: en El Realengo y Almoradí–Rojales se advierte de carriles cerrados (derecho e izquierdo, respectivamente) con horizonte de finalización hoy a las 13:00 en ambos casos. Se añaden obras en Mutxamel (cierre del carril izquierdo hasta el 27/01/2026 05:30) y actuaciones de larga duración en el entorno de Agost–l’Alcoraya, con avisos que incluyen desde carril en sentido contrario hasta corte total en un tramo concreto (según el parte).

En carreteras secundarias del interior, la CV-720 entre Parcent y Llosa de Camacho mantiene un dispositivo de un solo carril con tráfico alternado con previsión de continuidad hasta el 30/01/2026 a las 13:00, un detalle que puede penalizar desplazamientos comarcales.

Tres accidentes activos en la provincia

El listado específico de siniestros del día recoge tres incidencias por accidente (actualizado a las 09:39):

CV-7361 (Dénia) , obstáculo fijo por accidente en el km 1,964 (desde 09:22 ).

, obstáculo fijo por accidente en el (desde ). CV-855 (Derramador) , obstáculo fijo por accidente en el km 9,543 (desde 07:48 ).

, obstáculo fijo por accidente en el (desde ). N-340 (Redován), obstáculo fijo por accidente en el km 691,93 (desde 07:39).

Aunque figuran como "obstáculo fijo", estos partes suelen implicar presencia de vehículos inmovilizados, restos en calzada o asistencia en curso, por lo que se recomienda reducir velocidad y extremar la precaución al aproximarse.

Obstáculos fijos repartidos por todo el mapa

El boletín incluye numerosos avisos de obstáculo fijo en puntos muy variados: Fontcalent (N-330), Busot (CV-773), San Isidro (CV-909), Santa Pola (N-332), La Xara (CV-724), La Pedrera (CV-725), Teulada (CV-740 y CV-746), Calp (CV-7461), Alcoy (CV-795) o El Altet (CV-849), entre otros. La dispersión geográfica sugiere una mañana con incidencias de naturaleza diversa (objetos en calzada, vehículos averiados o elementos fijos señalizados) que obligan a estar atentos a la señalización y a posibles estrechamientos puntuales.

Recomendaciones para moverse esta mañana

Con este escenario, Tráfico aconseja planificar el recorrido y, si es posible, evitar los tramos con afectación mayor:

Si circulas por Torrevieja , prever demoras en la N-332 (km 54–57,75, ambos sentidos) .

, prever demoras en la . En zonas con obras en AP-7 y A-7 , anticipar cambios de carril y posibles embudos por carriles cerrados o cortes .

, anticipar cambios de carril y posibles embudos por o . En vías con obstáculos fijos o accidentes, mantener distancia de seguridad y moderar la velocidad.

La evolución puede cambiar en minutos: el propio parte refleja actualizaciones en cadena entre las 07:00 y las 09:39, por lo que conviene consultar el estado del tráfico antes de salir y (parando) durante el trayecto si el desplazamiento es largo.