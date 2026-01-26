Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo: alerta por vientoInvestigación viviendas protegidasReparto viviendas AlicanteBarrios más carosDisfraz de modaAbandono Luna Ki Benidorm Fest
instagramlinkedin

Los arquitectos de Alicante piden nombrar hijo predilecto a José Guardiola Picó

Entidades como la UA, Fundación Mediterráneo o el Instituto de Cultura Juan Gil-Albert respaldan el reconocimiento promovido por la familia del que fuera responsable del paso de una ciudad amurallada, insalubre y desorganizada a un modelo urbano racional

Reformas en Alicante para el siglo XX

Reformas en Alicante para el siglo XX

REFORMAS EN ALICANTE PARA EL SIGLO XX. DESCRIPCIÓN DE LA CIUDAD POR ZONAS / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ha presentado ante el Ayuntamiento de Alicante la propuesta formal para que el arquitecto José Guardiola Picó (1837-1909) sea nombrado hijo predilecto de la ciudad, en reconocimiento a su legado arquitectónico, urbanístico y social, clave en la configuración de la Alicante moderna.

La solicitud, acompañada de un informe técnico y cultural, subraya la trayectoria de Guardiola Picó como figura central en la transición de una ciudad amurallada, insalubre y desorganizada hacia un modelo urbano racional, saludable y coherente con las nuevas necesidades del siglo XX. El CTAA lidera así una iniciativa previamente impulsada por la familia del arquitecto, en concreto de su bisnieto Enrique Guardiola, y acompañada por múltiples adhesiones institucionales como son la Universidad de Alicante, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, la Fundación Mediterráneo, Casa Mediterráneo, la Unión Profesional de Alicante, el Ilustre Colegio Oficial de Médicos, el Colegio Oficial de Economistas, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias, el Conservatorio Profesional de Música “Guitarrista José Tomás” y la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante.

José Guardiola Picó es considerado un profesional esencial en la transformación de Alicante durante el siglo XIX. Su legado incluye obras icónicas como el barrio de Benalúa, el Casino de Alicante, la Casa Alberola, el Teatro Circo, el Hospital del Niño Jesús, el Asilo de Nuestra Señora del Remedio y la Explanada, entre muchas otras. Además, dejó una abundante producción escrita en la que abordó con profundidad los problemas urbanos de su tiempo desde una perspectiva técnica, social y humanista.

"Un modelo de ciudad basado en la dignidad humana"

Del mismo modo, Guardiola Picó fue arquitecto provincial, municipal y diocesano; miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y autor de proyectos emblemáticos como el barrio de Benalúa, el Casino de Alicante, la Casa Alberola, la reforma del Teatro Circo o el parque de Canalejas. A su vez, fue un prolífico pensador urbano, con más de 800 páginas publicadas en prensa, recopiladas luego en obras como Memoria higiénica de Alicante (1894) o Reformas en Alicante para el siglo XX (1895, 1909), donde planteó soluciones técnicas, sociales y morales a los problemas estructurales de la ciudad.

El informe del CTAA, que acompaña la nominación, sitúa a Guardiola como un pionero en la aplicación de criterios higienistas a la planificación urbana, adelantándose a debates actuales sobre sostenibilidad, movilidad o justicia climática. En su reflexión urbanística integró elementos como el clima, la ventilación, la densidad, la salubridad y el acceso equitativo a la vivienda, especialmente para las clases trabajadoras.

Noticias relacionadas y más

"Nos parece de justicia que Alicante reconozca institucionalmente a uno de sus hijos más lúcidos y comprometidos con el bienestar colectivo", indica el presidente del Colegio Territorial de Arquitectos, Emilio Vicedo. "Guardiola Picó no solo dejó edificios, dejó una idea de ciudad y un modelo basado en la dignidad humana, el paisaje mediterráneo y la vocación de futuro", añade.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  3. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  4. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  5. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  6. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
  7. Aguas de Alicante lanza un sistema digital para evitar las fugas en los hogares
  8. Un millón y medio de euros para unas obras que dan pena

Así se renuevan las setas de la calle San Francisco: restauración a la vista de todos

Así se renuevan las setas de la calle San Francisco: restauración a la vista de todos

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

El Tajo ya puede trasvasar su máximo de 60 hectómetros mensuales y los regantes lo celebran: "Ya era hora de disfrutar de cierta tranquilidad"

La izquierda pide explicaciones a la edil de Hacienda por su relación con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

La izquierda pide explicaciones a la edil de Hacienda por su relación con el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública

Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Gala lírica benéfica contra el cáncer de mama en Alicante

Al menos 13 viviendas protegidas están vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Al menos 13 viviendas protegidas están vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"

Cajas de la ferretería para una vida entera: un matrimonio de Alicante afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo

Cajas de la ferretería para una vida entera: un matrimonio de Alicante afronta el desahucio con cinco nietos a su cargo
Tracking Pixel Contents