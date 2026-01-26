La Asociación 361º celebra el Día de la Publicidad

La jornada se desarrolló en el auditorio municipal de San Vicente del Raspeig con la intervención de tres publicistas de renombre: José Luis Moro, Ricardo Llavador y Nerea Cierco.

Durante la jornada se ha puesto en valor la observación, así como los usos y costumbres de las personas que nos rodean para de esa forma poder crear trabajos que lleguen al público produciendo una conexión real entre los clientes y las marcas. Una reflexión muy necesaria para el sector y la sociedad al completo.

En su estreno como presidenta, Esperanza Blanc subrayó en su discurso de apertura la importancia de abrir la Asociación 361º de Publicidad de la Provincia de Alicante a la calle, al talento diverso y a las nuevas generaciones, apostando por una comunidad más activa, participativa y conectada con la realidad social y cultural del territorio. Una nueva etapa basada en la colaboración, la formación y la defensa del valor estratégico de la creatividad y la publicidad. Además agradeció al anterior presidente el gran trabajo realizado y a la nueva junta la implicación y la ilusión demostrada para poner en marcha esta nueva etapa poniendo en valor el papel de la creatividad como motor cultural y social, reivindicando una publicidad con más calle, más conexión con la gente y más capacidad para generar conversación y relevancia real.

En la primera ponencia José Luis Moro, socio fundador y director general creativo de Pingüino Torreblanca, habló de la importancia de las limitaciones y su papel a la hora de sacar lo mejor de uno mismo. La creatividad aflora cuando los recursos son limitados y es necesario sacar lo mejor de uno mismo para conseguir el objetivo marcado.

Esperanza Blanc, presidenta de la Asociación 361º de Publicidad de la Provincia de Alicante

Ricardo Llavador, miembro de la Junta del Club de Creatividad, basó su ponencia en el trabajo con la Inteligencia Artificial y la importancia de la persona al mando. Somos nosotros los que creamos y utilizamos las herramientas a nuestro criterio y los que podemos sacar el mejor partido de las mismas.

Por su parte Nerea Cierco, fundadora y directora creativa estratégica en Cierco, intervino para hacernos reflexionar acerca de la observación de la realidad. Ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor nos dará las claves para que tanto nuestro trabajo como nuestra vida estén alineadas y confluyan en nuestra propia identidad.

“Publicidad con mucha calle” se ha podido desarrollar gracias a la colaboración de Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Madrid Content School, Grupo El Castillo - Hotel y Villa Universitaria, EVENTUAL e Isola.