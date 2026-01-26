El gobierno de Barcala reorganiza los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Alicante

La Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alicante, liderada por Begoña León, ha anunciado que llevará este martes a la Junta de Gobierno Local la aprobación de una nueva redistribución de las zonas de Atención Primaria de los Servicios Municipales.

De esta forma, Alicante pasará de tener cinco a siete zonas, con la incorporación de dos nuevas, una en el espacio denominado Playas y otra en la Zona Norte, denominada Noreste, que se sumarán a las de Centro, Este, Oeste, Sur y Noroeste. Según explican desde el Consistorio, “el objetivo es garantizar una atención más cercana, equilibrada y eficaz, así como reforzar la intervención comunitaria y preventiva social en la ciudad.

Begoña León asegura que la nueva organización “responde a la necesidad de equilibrar la población atendida en cada uno de los equipos sociales para reducir desigualdades territoriales y reforzar la atención de proximidad de los ciudadanos con más necesidades”. A su vez, desde el Ayuntamiento aseguran que con la nueva distribución se "mejora la accesibilidad física a los servicios sociales" y la mayoría de las zonas se quedaría en un rango aproximado de 50.000 a 60.000 habitantes, "permitiendo una mejor correspondencia entre población y personas atendidas".

Nuevas zonas

La nueva Zona Alicante Noreste comprenderá los barrios de Juan XXIII, Virgen del Carmen, Colonia Requena, las Cuatrocientas Viviendas y Nou Alacant, con sede en el Centro Social Comunitario Virgen del Carmen, en la calle Serra de Cavalls. Su creación responde a “la necesidad de concentrar esfuerzos y recursos en los barrios con alta vulnerabilidad social”.

Por otra parte, la nueva zona de atención de Playas concentrará los barrios de la Albufereta, Playa de San Juan, El Cabo, Vistahermosa, Orgegia y Santa Faz, “una zona con alta calidad de vida media” que “presenta una gran extensión territorial y distancia del centro urbano y una baja presencia histórica de servicios municipales”. También destacan, en esta zona, la “elevada población mayor y dependiente, con necesidad de atención cercana, presencia de menores en riesgo y conflictos juveniles”. La sede de esta zona es el Centro Social Comunitario Playas, en la avenida Costa Blanca.

Nueva distribución de las Zonas de Atención Primaria en Alicante. / INFORMACIÓN

Las otras zonas cuentan con estas ubicaciones: Alicante Centro en el Centro Social Casco Antiguo (calle Santos Médicos 8), Oeste en el Centro Social Comunitario Isla de Cuba (barrio de Los Ángeles), Sur en el Centro Social Comunitario Felicidad Sánchez (avenida Lorenzo Carbonell, que separa la Florida de Babel), Noroeste en el Centro Social Comunitario Gastón Castelló (avenida del Pino Santo 1) y Este en el Centro Social Comunitario Rosario Sansano, en la calle Médico Vicente Reyes, en el barrio de Garbinet.

Los mayores de plaza América, a la espera

El anuncio de la concejala de Servicios Sociales se ha hecho público mientras los mayores afectados por el cierre del centro de día de plaza América, en el barrio de Altozano, que se llevó a cabo en agosto, siguen a la espera de que el Ayuntamiento les proporcione una alternativa.

El Síndic de Greuges se pronunció la semana pasada sobre el cierre de este espacio y pidió al Ayuntamiento su reapertura. Era la respuesta a una queja presentada en septiembre, en la que las familias de los afectados solicitaban una respuesta. El gobierno local alegó en agosto que la clausura del Servicio de Estancias Diurnas (SED) obedecía a “razones de interés público” y que en la ciudad existen otros “recursos orientados a la promoción del envejecimiento activo, la convivencia, la prevención y la dependencia”.

La Conselleria de Servicios Sociales, que también fue interpelada por el Síndic a que se hiciera cargo de sus competencias, alegó en el momento del cierre que el centro había “quedado fuera de normativa”, cosa que habría “impedido abonar la financiación en los años 2023 y 2024”. El defensor autonómico, ante estos argumentos, afirmó que en los informes “no especificaban los motivos” del cierre.

A principios de este año, el Ayuntamiento de Alicante aseguró que trabajaba en la reapertura del centro, aunque sigue sin concretar la nueva ubicación escogida ni los plazos. Según el gobierno local dirigido por el alcalde Luis Barcala, los avances se basan en la redacción del anteproyecto.