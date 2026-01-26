Barbie también es un apellido: seis personas lo llevan en Alicante

¿Te has preguntado alguna vez qué apellidos definen a Alicante y cómo se reparten por la ciudad y la provincia? Más allá de la curiosidad genealógica, los apellidos funcionan como un mapa silencioso de la historia, de las migraciones internas y de los lazos familiares que han ido dando forma a la sociedad alicantina actual.

Los datos del Censo anual de población a 1 de enero de 2024 permiten asomarse a esa radiografía, con una advertencia importante: por secreto estadístico, solo aparecen los apellidos con una frecuencia mínima de cinco personas en alguno de los dos apellidos, tanto a nivel nacional como en los municipios analizados. Esto significa que los apellidos raros, minoritarios o muy localizados no siempre afloran en las tablas, aunque existan.

Los clásicos que nunca fallan

En Alicante capital —y en muchos municipios de la provincia— el ranking lo encabezan los grandes apellidos "universales" de España: García, Martínez, López, Sánchez o Pérez. Son los más frecuentes tanto como primer como segundo apellido y aparecen también con cierta recurrencia en la combinación de ambos.

Su peso no es casual. Estos apellidos, muy extendidos en todo el país, reflejan décadas de movilidad interna, especialmente a partir de los años 60 y 70, cuando Alicante se convirtió en polo de atracción laboral, industrial y turística.

Más allá del tópico: lo que cuentan los datos y las curiosidades

Los apellidos más comunes en Alicante / Notebooklm

Aunque los primeros puestos están copados por apellidos comunes, el interés está en cómo varían las frecuencias cuando se baja al detalle municipal. Algunos apellidos muestran una concentración mayor en Alicante ciudad que en el conjunto nacional, lo que apunta a arraigo local o a flujos migratorios específicos.

Eso sí, conviene tener en cuenta una de las notas clave del INE:

La frecuencia total nacional de algunos apellidos puede no coincidir con la suma de los municipios mostrados.

La razón es sencilla: si en un municipio un apellido no alcanza el umbral mínimo exigido, no se publica, aunque sí cuente a nivel nacional. Sin embargo, te puedes encontrar casos curiosos, como que, por ejemplo, en la ciudad de Alicante hay nada menos que seis personas que tienen de segundo apellido Barbie.

La muñeca Barbie (1959) recibe su nombre de Barbara Handler, hija de la fundadora de Mattel. El apellido no fue creado por la marca, aunque el éxito mundial del juguete ha hecho que hoy el apellido resulte llamativo y poco común.

El apellido Barbie tiene origen principalmente francés, aunque también aparece en otros países europeos. Procede del antiguo nombre propio Barbe o Barthélemy. En algunos casos está relacionado con Santa Bárbara, muy venerada en la Edad Media. También puede derivar del latín barbarus ("extranjero"), un origen común en apellidos medievales. En Francia está documentado desde la Edad Media, especialmente en el sur y el este del país. Con el tiempo, el apellido se extendió por Italia (sobre todo el norte), Suiza, Bélgica, Estados Unidos (por migración europea) y España, aunque de forma muy minoritaria y suele aparecer por migración francesa, adaptaciones de apellidos extranjeros o retornos de emigrantes.

Para una foto global rápida, Forebears estima que hay 2.929 personas con el apellido Barbie en el mundo, concentrándose en Egipto (muy mayoritario), Francia, Alemania, Estados Unidos y Perú En esa misma fuente, en España contabiliza 16, de las que seis residen en la ciudad de Alicante.

Apellidos y memoria colectiva

Este tipo de datos no solo sirven para la estadística. Son una herramienta valiosa para:

Entender cómo ha crecido Alicante y de dónde procede su población.

y de dónde procede su población. Detectar patrones familiares y sociales.

Alimentar estudios históricos, demográficos o incluso búsquedas personales de origen.

En una provincia marcada por la mezcla —valencianos, murcianos, andaluces, castellanos y, más recientemente, población internacional—, los apellidos confirman lo que se percibe en la calle: Alicante es un cruce de caminos.

Un retrato incompleto… pero revelador

El propio INE advierte de las limitaciones: los datos no muestran todo, pero sí lo suficiente para trazar tendencias claras. Los apellidos más frecuentes actúan como un espejo de la Alicante contemporánea, una ciudad construida tanto por la tradición como por la llegada constante de nuevos vecinos.

La próxima vez que veas tu apellido en un listado, quizá no solo estés viendo un nombre, sino un pequeño fragmento de la historia colectiva de Alicante.