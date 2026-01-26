Barcala crea una plaza necesaria para relevar al jefe de la Policía Local de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, encara la renovación del jefe de la Policía Local, a la espera de que el juzgado resuelva el futuro del actual comisario principal, José María Conesa, a quien el ejecutivo popular trata de jubilar forzosamente. Con la aprobación de la nueva plantilla municipal (en la que se suma un nuevo mando al cuerpo policial) el ejecutivo local podrá nombrar un nuevo responsable policial a partir del próximo mes de mayo, sin necesidad de aguardar al pronunciamiento judicial.

La Relación de Puestos de Trabajo del Ayuntamiento para este 2026 recoge la figura de un nuevo comisario principal en la Policía Local de Alicante. Hasta ahora, solo existía una plaza con dicha categoría, la de José María Conesa, siendo el único candidato a comisario jefe principal (el máximo responsable del cuerpo) que se nombra por la vía de la libre designación. Ahora, con la posibilidad de nombrar un segundo policía al mismo nivel que Conesa, el ejecutivo de Luis Barcala tendría libertad para designar un jefe distinto, ejecutando el relevo del actual responsable sin tener que esperar a que la Justicia se pronuncie.

Relevo anunciado

Hasta ahora, Barcala ha señalado que la persona en la que pretende descargar dicha responsabilidad es el comisario Raúl Romero, quien debe sumar dos años de experiencia en su actual puesto antes de poder promocionar a comisario principal. Una meta que se cumplirá el próximo mes de mayo. A partir de ese momento, el gobierno popular tendrá vía libre para renovar al máximo responsable policial. En la actualidad, existe un solo comisario principal (Conesa) y cuatro plazas de comisario, entre ellas, la de Romero.

El pasado mes de marzo, Barcala puso fecha a la salida del jefe de la Policía Local de Alicante, vía decreto, en lo que supuso un capítulo más en el choque ya existente entre ambos en los últimos años. Conesa tenía previsto jubilarse a mediados de abril del año 2027, en la previa de las elecciones municipales. Sin embargo, según el documento oficial, el jefe de la Policía tendría que haber dejado el cargo el pasado mes de agosto.

La diferencia de criterio entre ambas partes gira en torno a la cotización a la Seguridad Social, donde hay disparidad de interpretaciones: el alcalde cree que Conesa ya ha superado la edad máxima para prestar servicio mientras el todavía jefe de la Policía Local entiende que no ha cotizado lo suficiente.

Una medida impulsada por el ejecutivo municipal, recurrida por el afectado y pendiente de resolución en los tribunales, cuyo juicio se espera en las próximas semanas. Con este nuevo puesto, e independientemente de la decisión judicial, el gobierno de Luis Barcala podría ejecutar el relevo al frente de la Policía Local a partir del mes de mayo, cuando el comisario Raúl Romero (el señalado por el alcalde para asumir el mando, como aseguró en una entrevista con INFORMACIÓN) cumpliría los dos años de antigüedad necesaria para ascender.