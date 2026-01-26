Barcala elimina el único puesto de la Agencia de Promoción del Valenciano en Alicante

Adiós a la Agencia de Promoción del Valenciano en Alicante o, al menos, al único puesto con el que contaba el departamento. El Ayuntamiento suprime la plaza de licenciado en Filología Valenciana de la plantilla municipal para el 2026 y no prevé la creación de ningún cargo similar.

Así se recoge en un informe del Consistorio, firmado en agosto del pasado 2025, relativo al expediente de aprobación de la plantilla local para este año. En él, se enumeran las plazas públicas que "se amortizan por reestructuración de servicios para crear otras nuevas o para dotar al 100% las dotaciones del subgrupo superior", entre ellas, la de un licenciado en Filología Valenciana, perteneciente al grupo A1.

El texto indica también los puestos de nueva creación para este ejercicio, como técnico de administración general, docente superior de la banda de música, comisario principal, sargento del servicio de extinción de incendios, técnico especialista en informática o administrativo. Sin embargo, no se incluye ninguna plaza relacionada con la Agencia de Promoción del Valenciano.

Al respecto, la concejala de Compromís Sara Llobell planteará una pregunta en el pleno ordinario de este mes de enero, interesándose por saber "qué criterio ha seguido el gobierno municipal para amortizar la plaza de licenciado en Filología Valenciana y, por consecuencia, cerrar la oficina municipal".

Traductor externo

La situación del departamento ya fue cuestionada el pasado verano, cuando el gobierno municipal de Luis Barcala recurrió a un contrato menor para traducir a la lengua vernácula el bando que el alcalde escribe en Hogueras, pese a que el Consistorio cuenta con más de 2.200 empleados municipales y el gobierno local, con 14 concejales y una veintena de asesores.

De acuerdo con el portal de transparencia de la administración local, el ejecutivo municipal impulsó un contrato menor para el "servicio de traducción al valenciano del Bando de Hogueras 2025". Un trabajo solicitado "por estar de baja el funcionario" responsable de la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento, según el propio expediente. En este sentido, el contrato refleja que se hizo abono de un total de 86,44 euros al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante.

La plaza en cuestión (dependiente del área de Presidencia, que corresponde al propio alcalde) quedó finalmente vacante, sin que fuera cubierta por ningún otro funcionario, y amortizada en este 2026. De esta manera, a día de hoy, la administración local no cuenta con profesionales que se ocupen de la traducción de textos oficiales ni de la colaboración con otras administraciones u organizaciones como las Hogueras, en materia de difusión de la lengua.

La web de Alicante sigue "muda" en valenciano

No obstante, no se trata del único contexto en el que el valenciano brilla por su ausencia. También en la web municipal la lengua cooficial pasa a un segundo plano y cuenta con menos opciones de uso que el castellano. En el portal del Ayuntamiento, se incluyen secciones como "noticias", donde se pueden consultar los últimos comunicados y novedades del Consistorio, o "agenda cultural", un calendario de eventos de ocio, actuaciones y espectáculos.

Si se consulta la página en castellano, ambos servicios funcionan perfectamente. El apartado de noticias incluye publicaciones sobre la reciente bajada del IBI (de entre 3 y 4 euros por recibo de media) pactada por el PP y Vox; las obras del nuevo aparcamiento en superficie del Mercado de Babel; o las últimas ayudas para el comercio y la hostelería. Por su parte, la agenda cultural recomienda para este mismo miércoles tres exposiciones: "393 W Broadway", "Vivencias y Expresiones" y "Lo que brota", junto con otra docena de actos para las próximas semanas.

Sin embargo, ninguna de estas informaciones están disponibles en el apartado en valenciano de la web municipal, donde las notas de prensa y comunicados que se traducen a la lengua vernácula son realmente escasos, mientras que la agenda aparece completamente vacía.