El boom del máster del profesorado: la demanda llega a quintuplicar la oferta en Alicante

Furor por ser profesor. El máster que permite a los titulados universitarios de diferentes disciplinas ejercer como docente de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional (FP) y Escuelas Oficiales de Idiomas está viviendo un auténtico boom Alicante, como un reflejo de lo que está ocurriendo en todo el país. La búsqueda de un trabajo de por vida, con un sueldo decente y un buen horario ha hecho que la docencia se convierta en un salvavidas para muchos, hasta el punto de que la demanda para obtener este posgrado habilitante ha llegado a quintuplicar la oferta en la provincia.

Como ejemplo, la Universidad de Alicante (UA) pone cada año a disposición 500 plazas para el máster del profesorado, el que mayor capacidad tiene de toda su oferta formativa. Sin embargo, las solicitudes que les llegan rondan las 2.300 e incluso las 2.500, según su coordinadora, Isabel Gómez. Los responsables de esta formación, que lleva décadas impartiéndose en esta institución académica, han detectado que los estudios para ser profesor han experimentado un auténtico tirón, especialmente, después de la pandemia "porque quienes se apuntan quieren un cambio de vida y salir de la privada", afirma.

Además, Gómez apunta a que mucha gente lo hace como una forma de tener un "seguro de vida por si le falla donde está trabajando", de ahí a que la edad de los alumnos de este máster sea variada y que cada vez haya gente con mayor edad, desde los veintipocos hasta más de los cuarenta.

Además, la responsable de este posgrado en la UA advierte de que el interés por ser docente suele experimentar un pico siempre que se oyen voces sobre desarrollar algún cambio en la titulación, como la reciente propuesta de decanos de facultades de Educación que abogan por ampliar la formación a dos años con tal de aumentar la exigencia del máster para mejorar la calidad del sistema educativo y frenar el coladero de personas en la enseñanza, como consecuencia de que las universidades privadas han multiplicado las opciones para hacerse con este máster a distancia con precios que llegan a ser siete veces superiores respecto a lo que ofrecen las públicas.

De cualquier manera, al menos en la Comunidad Valenciana, según fuentes académicas, todavía no se ha puesto sobre la mesa este cambio de planes que trastocaría a los aspirantes a ejercer como profesor.

La UA recibe 2.500 solicitudes frente a 500 plazas y la UMH, con 400, registra más de 1.300 preinscripciones

Aunque en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) la implantación de estos estudios es mucho más reciente, también se ha detectado un claro apogeo y es uno de los másteres más demandados. Esta institución académica oferta 400 plazas y este curso ha recibido 1.368 solicitudes de preinscripción, mientras que el pasado registró 933 y el anterior 1.065.

Las especialidades con más demanda en las dos universidades son las que por su naturaleza sea dar clase: desde Geografía e Historia Biología y Geología, Lengua Castellana, Inglés y Formación y Orientación Laboral (FOL). Por contra, Matemáticas no aparece entre las más solicitadas de ninguna de las dos instituciones académicas, lo que coincide con la crisis que está sufriendo la enseñanza de las ciencias exactas en los institutos por la fuga de profesionales al sector de la inteligencia artificial y el análisis de datos.

Más difícil

Precisamente, coincidiendo con el auge del máster del profesorado, la Conselleria de Educación quiere poner nuevas condiciones a los interinos para entrar o permanecer en la bolsa que les permite trabajar como docentes de instituto, en escuelas de adultos o de idiomas sin tener plaza fija. La Administración autonómica trabaja en una orden, que limita la negociación con los sindicatos, y que entre otras cosas, permitirá excluir de estas bolsas al profesorado que esté dos años desactivado, o lo que es lo mismo, sin pedir destino en ningún centro. La medida podrá afectar a más de 4.000 docentes en la provincia de Alicante, que trabajan como interinos en Secundaria.

Educación quiere endurecer los requisitos a los interinos para entrar y permanecer en la bolsa

Según el departamento autonómico, no tiene ningún sentido que el profesor continúe en la bolsa durante dos o más años si no está participando de las adjudicaciones y que salga no le impide volver a inscribirse nuevamente, pero en una posición más retrasada. También quiere impulsar un sistema de acceso dinámico a bolsas, de modo que quienes posean las titulaciones correspondientes solo tendrán que inscribirse a través de un trámite electrónico. Asimismo, Educación aboga por eliminar la adjudicación de difícil cobertura, que ha llegado a permitir a informáticos dar clase incluso sin el máster del profesorado, por considerarla como una anomalía en una administración que avanza hacia la simplificación.

Otra de las novedades que planea la conselleria es exigir a los docentes que quieran acceder a la bolsa por oposición aprobar como mínimo la primera prueba, aun teniendo una titulación vinculada directamente a la especialidad, una cuestión que hasta ahora no era obligatoria, ya que muchos profesores están en la bolsa aún sin aprobar ningún examen.