Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado el cierre de una conocida finca de bodas en la ciudad, por realizar obras y reproducir música en el exterior, pese a carecer de licencia municipal para ello. La Concejalía de Urbanismo ha ordenado la clausura del negocio, ubicado en la avenida de Dénia, tras constatar hasta cinco incumplimientos de los precintos previos por parte de la empresa responsable, según documentación oficial.

El pasado 3 de agosto de 2024, los agentes de la Unidad de Disciplina Urbanística realizaron una inspección en la finca Villa Marconi de Die en la que comprobaron la instalación de equipo musical con altavoces tanto en la parte interior como exterior del edificio principal, sin que constara ningún permiso para la citada actividad.

Además, se detectó también la colocación de una pérgola de grandes dimensiones, con una cubierta ligera sobre estructura de madera, en la que se celebran bailes y banquetes. Junto a ella, se ubicó una construcción prefabricada para conectar dos edificios preexistentes. Sin embargo, Urbanismo tampoco tenía en su poder expediente alguno ni licencia de obra para las instalaciones.

Música no autorizada

En otro informe técnico se detectaron las mismas deficiencias, indicando a la propiedad que se iba a proceder a la ilegalización de las obras indicadas. Desde la finca, se entendía que la pérgola no constituía una edificación en sí misma, sino una "terraza exterior tipo porche". No obstante, los técnicos municipales apuntan que las modernas técnicas constructivas ya permiten edificar sin que sea necesario emplear técnicas de albañilería, por lo que la instalación se considera igualmente una construcción con vocación de ser permanente.

Del mismo modo, respecto a la reproducción de música, se destaca que en la propia auditoría externa contratada por la propietaria del inmueble se contempla únicamente la ambientación en el interior del edificio, "por lo que la exterior no es posible actualmente". Con todo, se emitió un decreto municipal el 29 de noviembre de 2024 para requerir la suspensión de la actividad, notificado pocos días después por la Policía Local.

A su vez, se ejecutó también el precinto de la instalación sonora del exterior, el 19 de diciembre del mismo año, por incumplimiento de la orden previa de suspensión. En este sentido, constan infracciones de dicha prohibición en hasta cinco fechas distintas, entre febrero y octubre del 2025. Por todo ello, el expediente contempla la apertura de dos expedientes sancionadores, uno de ellos remitido a la conselleria correspondiente en abril de 2025 y otro aún pendiente de ser enviado a la Generalitat.

Finalmente, se registró solicitud de licencia de obra mayor, con el objetivo de llevar a cabo la legalización de las obras en el salón de banquetes y subsanar los 14 defectos observados por los técnicos. Desde Urbanismo, en cambio, apreciaron que "teniendo en cuenta la reiteración de la conducta incumplidora" por parte de Villa Marconi, "resulta necesaria y adecuada la suspensión de toda la actividad ejercida" en la citada finca de la avenida de Dénia, hasta que se obtenga la correspondiente licencia de legalización de las obras y modificación sustancial de la actividad.

Con ese razonamiento, la concejalía ha emitido un nuevo decreto, el 8 de enero de 2026, para la clausura del espacio por no disponer de autorización ambiental y por incumplimiento reiterado de los precintos previos. Este diario se ha intentado poner en contacto, sin éxito, con responsables del negocio.