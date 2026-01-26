La Cofradía de la Piedad y la Caridad y Cristo de la Paz de Benalúa anuncia a su pregonero para 2026

El reverendo Joaquín López Serra será el encargado de pronunciar el Pregón de Iniciación a la Semana Santa 2026 en el acto institucional que celebrará la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de la Caridad y Cristo de la Paz de Benalúa el próximo 27 de marzo de 2026, Viernes de Dolores.

El acto, que marca el inicio oficial de la Semana Santa para esta cofradía alicantina, es uno de los más destacados del calendario litúrgico y congrega cada año a numerosos cofrades y fieles de la parroquia de Benalúa, así como de otras comunidades parroquiales de la ciudad. La presencia de López Serra en este evento ha sido recibida con especial expectación por parte de la hermandad, que confía en una amplia participación de cofrades, familiares y devotos en esta celebración.

Trayectoria del pregonero

Joaquín López Serra nació en Alicante el 4 de agosto de 1973 y fue bautizado en la parroquia de El Buen Pastor de Alicante. Realizó sus estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas, donde recibió los sacramentos de la Primera Comunión y la Confirmación. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y desarrolló su labor profesional durante varios años en el Secretariado de Cultura de dicha institución. En septiembre del año 2000 ingresó en el Seminario Diocesano, cursando estudios filosóficos en Orihuela y teológicos en Alicante.

Fue ordenado diácono en octubre de 2006 por monseñor Rafael Palmero, iniciando su ministerio en la Basílica de Santa María de Elche. El 7 de julio de 2007 recibió la ordenación presbiteral en la Concatedral de San Nicolás de Bari de Alicante. Posteriormente ejerció como vicario parroquial en Elche y asumió diversas responsabilidades pastorales, entre ellas las de consiliario diocesano del Movimiento Familiar Cristiano, capellán y profesor de la Universidad CEU, consiliario de Cáritas Interparroquial de Elche, capellán de la Sociedad Venida de la Virgen y responsable de la Pastoral Universitaria en la Universidad Miguel Hernández. Durante esta etapa se licenció también en Antropología Social y Cultural.

En enero de 2012 fue nombrado canciller-secretario general de la Curia Diocesana y párroco de la parroquia El Salvador de Alicante. En ese periodo fue designado asimismo consiliario de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante y capellán del Hércules CF, cargos que continúa desempeñando en la actualidad.

En octubre de 2016 asumió la parroquia de San Juan Bautista de Benalúa, donde ejerció durante ocho años. Durante ese tiempo fue consiliario de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Alicante y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Piedad y de la Caridad y Cristo de la Paz. En septiembre de 2024 fue nombrado párroco de la parroquia de Santiago Apóstol, en La Albufereta, por el obispo de la diócesis, José Ignacio Munilla, cargo que desempeña en la actualidad.