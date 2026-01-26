La Federació refuerza el premio a la hoguera más solidaria con un recompensa económica para la asociación elegida

La solidaridad gana peso propio dentro del calendario de las Hogueras. La Federació de les Fogueres de Sant Joan da un paso más en el reconocimiento a las comisiones que desarrollan acciones sociales durante el año y refuerza este año el premio a la hoguera o barraca más solidaria con una aportación económica directa destinada a la asociación que elija la comisión ganadora. El objetivo, según explican desde la Federació, es reconocer y dar mayor visibilidad al trabajo social que muchas fogueres y barraques desarrollan a lo largo del año mediante iniciativas vinculadas a la inclusión, la igualdad y la salud.

El premio mantiene el banderín acreditativo para la comisión ganadora, pero suma una aportación económica de 200 euros que será entregada a la entidad social elegida por la hoguera o barraca premiada. La Federació podrá además conceder menciones honoríficas a aquellas comisiones que destaquen por la calidad o continuidad de sus proyectos solidarios.

Memoria de actividades y acreditación

Podrán participar todas las fogueres y barraques oficialmente inscritas en la Federació y la inscripción es voluntaria y gratuita, y se tendrán en cuenta las acciones realizadas o pendientes de realizar dentro del ejercicio comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026, siempre que hayan sido comunicadas previamente a la entidad festera en las fechas de su celebración. La entrega del galardón se realizará dentro de los actos oficiales de la Federació, coincidiendo con la jornada de premios del 22 de junio.

Las comisiones que se inscriban deberán presentar un dossier completo con las actividades solidarias desarrolladas durante el periodo establecido. Este documento incluirá una memoria explicativa en la que se detallen los objetivos de cada acción, su desarrollo, las fechas, las personas implicadas y los resultados obtenidos.

Junto a la memoria será necesario aportar material gráfico o audiovisual que permita acreditar las iniciativas llevadas a cabo, como fotografías, vídeos, cartelería o recortes de prensa. En los casos en los que exista colaboración con entidades sociales, ONG o servicios públicos, también podrán presentarse certificaciones que respalden esa cooperación. Toda la documentación deberá entregarse en la secretaría de la Federació dentro del plazo y en la forma indicada en las bases.

Criterios de valoración

El jurado estará integrado por la delegación de Accesibilidad Universal e Inclusión, Igualdad y Salud, la Presidencia de la Federació y la Secretaría General, que actuará como secretaria del jurado. Este órgano podrá solicitar información adicional a las comisiones candidatas y resolverá el fallo de manera autónoma e independiente.

Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran el impacto social de las acciones y el número de personas beneficiadas, la continuidad de los proyectos frente a iniciativas puntuales, la innovación y creatividad de las propuestas, así como la incorporación de medidas de accesibilidad e inclusión. También se valorarán las acciones orientadas a la igualdad de género, la colaboración con entidades sociales y sanitarias, la capacidad de difusión y sensibilización ciudadana y la adopción de prácticas responsables y sostenibles.