Gaspar González, escritor alicantino sobre la depresión: «La depresión no es falta de voluntad ni debilidad sino una enfermedad real del cerebro"

Testimonio en primera persona de Gaspar González sobre la depresión. El escritor alicantino ha vivido cuatro depresiones severas de las que ha querido hablar a INFORMACIÓN para animar a las personas que las sufren a salir de ellas.

"He vivido cuatro depresiones severas y aún sigo aquí. Durante mucho tiempo quise escribir este testimonio, pero no encontraba el momento. Quizá porque volver a mirarme por dentro dolía. Hoy sí. Hoy lo comparto sin miedo ni vergüenza, con una sola intención: tender la mano a quienes siguen luchando en silencio", explica.

"Siempre he sido visto como alguien alegre y optimista. Incluso cuando la vida golpeó con la pérdida de mi hijo Gasparín, aprendí a encontrar motivos para seguir. Pero lo que se ve por fuera no siempre coincide con lo que ocurre dentro. Mientras mi vida parecía estable —familia, trabajo, proyectos—, mi mente libraba una batalla silenciosa. La depresión no distingue entre fuertes y frágiles; entra sin avisar y va apagando la luz".

Quiete compartir su historia "porque sé lo que es sentirte roto por dentro y aparentar estar bien. Sé lo que es no encontrar sentido aun teniendo razones para ser feliz. Y sé, porque lo he vivido cuatro veces, que sí se puede salir".

En estos años nunca he escondido mis depresiones. Cuando he visto a alguien sufrir, le he contado mi experiencia con honestidad, para transmitirle lo que a mí me habría salvado escuchar: no estás solo, y se puede salir. Incluso he acompañado a algunos a conocer a mi segundo ángel —el primero siempre será Gasparín—: mi psiquiatra, María Angustias. Gracias a ella entendí que la depresión no se combate negándola, sino poniéndola en manos de quien sabe ayudarte".

La sociedad entiende muy bien el dolor físico pero sigue confundiendo el dolor del alma

El silencio que envuelve al dolor emocional

González incide en el silencio que envuelve el dolor emocional. "Las enfermedades mentales duelen sin dejar marcas visibles. La sociedad entiende muy bien el dolor físico, pero sigue confundiendo el dolor del alma. Cuando te rompes por dentro, muchos creen que es cuestión de «poner de tu parte». Nos cuesta aceptar que el cerebro también enferma".

Por ello señala que, a veces, incluso las personas que quieren a las personas que sufren depresión no saben cómo reaccionar. "Lo intentan desde el cariño, pero sus frases: anímate, no es para tanto; o hay gente peor, hieren sin querer. En esos momentos, lo que ayuda no es un consejo, sino una presencia: estoy aquí, te creo».

Lucía Feijoo Viera

Cuando el dolor no tiene causa

Las depresiones de Gaspar, tal y como relata él mismo, siempre fueron endógenas, sin una causa externa evidente. "Las mías siempre fueron endógenas, sin una causa externa evidente. No surgieron de una pérdida o un conflicto. Simplemente aparecían como una nube que lo oscurecía todo. Con el tiempo entendí que nacían de desequilibrios químicos: biología pura. No es falta de voluntad, ni debilidad. Es una enfermedad real del cerebro".

Durante esas crisis, tareas simples, ducharse, comer, salir de casa, se convertían en montañas. "No era desánimo, era incapacidad real para sentir energía o ilusión. Por eso es tan importante hablar de la depresión con naturalidad: porque cuando entiendes su origen, disminuye la culpa y aumenta la esperanza".

Con el tiempo entendí que mis depresiones nacían de desequilibrios químicos: biología pura"

Adolescencia y TOC

La primera depresión le sobrevino en plena adolescencia, acompañada de obsesiones que no entendía: compulsiones, revisiones constantes, miedo irracional. "Mi madre, con su intuición infinita, me llevó a un especialista. Allí conocí a María Angustias. Me escuchó sin juicio, puso nombre a lo que me pasaba y me ayudó a recuperar la estabilidad. Ese día aprendí que pedir ayuda no es rendirse".

Juventud y despertar

La segunda apareció al terminar mis estudios, "cuando se supone que debía estar ilusionado. Fue lenta: desmotivación, cansancio, vacío. Y ahí apareció Begoña, que entonces era mi novia. Ella vio lo que yo no podía expresar y me sostuvo sin soltarme. Me ayudó a volver con María Angustias, a entender que el dolor emocional no se evita: se atraviesa".

La tercera y cuarta depresión: las más duras

"Años después pensé que ya estaba curado. Dejé la medicación sin consultarlo y recaí": fue su tercera depresión.

"Trabajaba con el alma rota, llorando a escondidas, obligándome a seguir sin parar. Nunca pedí una baja. Creía que hacerlo era fallar. Hoy sé que lo que me dañaba era no pedir ayuda a tiempo".

Begoña, su mujer, volvió a ser mi pilar. "Ella vio mi caída antes que yo. De nuevo, María Angustias me explicó algo esencial: mi cerebro necesitaba una química de mantenimiento, y negarlo solo alargaba el sufrimiento".

Mi psiquiatra, María Angustias, me explicó algo esencial: mi cerebro necesitaba una química de mantenimiento, y negarlo solo alargaba el sufrimiento

La cuarta depresión, la más dura, llegó con un cambio de ciudad y de trabajo. "Todo me daba miedo. Mi energía desapareció. Mis hijos lo notaron y eso me rompió el alma. Cuando volví a María Angustias, se enfadó con cariño: había esperado demasiado. Me ayudó a parar, a cuidarme y a empezar de nuevo. Esa etapa me enseñó que la estabilidad no significa ausencia de dolor, sino aprendizaje y mantenimiento. Que pedir ayuda no es rendirse: es seguir viviendo".

Vivir con consciencia y esperanza

Gaspar González afirma que hoy vive en equilibrio. "Sigo una medicación de mantenimiento y me conozco lo suficiente para detectar señales tempranas: cansancio mental, tristeza sin motivo, falta de energía. Ahora sé cuándo parar, cuándo descansar y cuándo pedir ayuda. Acepto que no todos los días tienen que ser luminosos".

Desde su experiencia señala que deberíamos normalizar el cuidado emocional. "Mucha gente experimenta síntomas de depresión sin saberlo. Si acudiéramos al psicólogo con la misma naturalidad con la que vamos al médico, viviríamos con más paz y menos miedo".

No somos débiles por necesitar apoyo. Somos valientes por reconocerlo. Hablar salva. Escuchar también. Y si este testimonio ayuda a que una sola persona pida ayuda sin vergüenza, ya habrá valido la pena compartirlo

"No somos débiles por necesitar apoyo. Somos valientes por reconocerlo. Hablar salva. Escuchar también. Y si este testimonio ayuda a que una sola persona pida ayuda sin vergüenza, ya habrá valido la pena compartirlo. La vida no es perfecta, pero sigue mereciendo la pena. Siempre".