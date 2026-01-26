Un hundimiento en la calzada provoca una gran grieta en el muro de un edificio de Alicante
El vencimiento del asfalto en un tramo de la avenida Jijona afecta al muro exterior de un inmueble residencial y obliga a cortar parcialmente el carril de autobuses y taxis
Susto mayúsculo el que se han llevado este lunes los vecinos de la avenida Jijona de Alicante. El hundimiento parcial de la calzada en un tramo del carril para autobuses y taxis ha afectado a un bloque de viviendas colindante, generando una gran grieta en la fachada.
En torno al mediodía de este 26 de enero, los residentes del edificio situado en el número 15 de la céntrica avenida, a espaldas del Auditorio de la Diputación (ADDA), han visto como un segmento de la calzada, de unos 10 metros de longitud, se hundía parcialmente, unos 30 centímetros de profundidad.
El movimiento, todavía sin causa identificada, ha provocado también el desplazamiento de la acera contigua y, con ella, del muro exterior de un imueble residencial, en el que se ha generado una gran grieta.
Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, que han asegurado la zona y han cortado el carril afectado, redistribuyendo el tráfico en la avenida. En estos momentos, personal de Aguas de Alicante investiga en el subsuelo las posibles causas de lo ocurrido.
INFORMACIÓN EN ELABORACIÓN
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la enseñanza concertada
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- La conselleria pagará más a los inspectores y abre la puerta a aumentar la plantilla
- El viento deja playas irreconocibles en Alicante: barcos en la arena y agua en los paseos
- Se paraliza la circulación de la línea 4 del TRAM de Alicante
- El muro de contención recién renovado en Albufereta no resiste a las olas en Alicante