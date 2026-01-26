Novedades en el Carnaval de Alicante: DJ’s, conciertos, actividades infantiles, música popular y muchas otras propuestas

El Carnaval de Alicante de 2026 ya tiene programación. Las actividades, que se llevaran a cabo durante días, incluyen diversas alternativas pensadas para públicos diferentes y la fiesta tendrá su jornada grande el sábado 14 de febrero, cuando se celebrará el Sábado Ramblero, que el año pasado congregó a más de 40.000 personas entre la Rambla y el Casco Antiguo pese a la amenaza de lluvias.

La Concejalía de Fiestas, dirigida por Cristina Cutanda, ha informado de las actividades previstas para este día, en las que podrán participar mayores y pequeños en diferentes horarios, entre las 17:00 y las 4 de la mañana del domingo.

En concreto, el Carnaval Infantil será la actividad de inicio con tres talleres: el pintacaras Brilli Brilli y otros dos de accesorios de Carnaval. El mago Guillermo Avilés completará estas propuestas con su espectáculo Divermagia, que combina magia tradicional y moderna.

Pregón de Carnaval en la plaza del Carmen de Alicante (2024). / Rafa Arjones

A las 22 horas la Rambla se transformará en un doble escenario. A la altura de la Casa de la Festa Manuel Ricarte, en la confluencia entre la Rambla y la calle Cándida Jimeno Gargallo, se podrá escuchar la música de los DJ’s Alesmile; Da Rossi, con “Set by Costa Sonora Festival”; Sergio Salinas, con “Set by Big Sound Festival”, y Fredi Vidal.

En la zona adyacente al Portal de Elche actuará la orquesta Evasión, integrada por once músicos con un repertorio de temas clásicos y de actualidad. Durante esta noche, con el apoyo de la Asociación de Locales de Restauración y de Ocio de Alicante (Alroa), presidida por Javier Galdeano, la recaudación de las barras se destinará a las entidades Alinur, Apsa, dedicadas a las personas con diferentes capacidades; y Apamm, la Asociación de la Provincia de Alicante de Mujeres con Cancer de Mama.

Más actividades

Más allá del Sábado Ramblero, el día fuerte de esta fiesta, en Alicante hay programadas muchas más actividades a través de la Mesa del Carnaval (MECA), una asociación que se define como “autogestionada” que organiza actos alternativos con el objetivo de recuperar el Carnaval tradicional.

Por parte de esta entidad las actividades empezarán el 12 de febrero con el Dijous de Gras, cuando habrá correfocs a cargo de la colla de dimonis Puto del Socós y de los músicos Anacrusa Quintana a partir de las 21:30. Esa misma noche, a las 23:00, se celebrará una salchichada popular en la plaza del Carmen, donde seguidamente habrá conciertos de NTP y Caja B hasta las 2 de la madrugada.

Durante la noche siguiente, la del viernes 13 de febrero, tendrá lugar uno de los platos fuertes de la fiesta, el pregón, a las 10 de la noche en la plaza del Carmen, que dará paso a conciertos hasta las 4 de la mañana con Sinsentido, Ringo Rango, Desamyo y Alcayata.

Correfocs en el Entierro de la Sardina de 2025. / Pilar Cortés

En cuanto al sábado de Carnaval, el 14 de febrero, las actividades se ampliarán también durante la mañana. De 11:00 a 14:00 se celebrará una Jam Session en el Jardí Comunitari de Carolines, en el número 31 de la calle Jazmín, y ya por la tarde, de 17:00 a 19:00, el paseo Campoamor acogerá el Carnaval Infantil con chocolatada y concurso de disfraces. Esta última actividad representa una novedad respecto a ediciones anteriores de la fiesta.

Seguidamente se celebrará el pasacalle-batucada a cargo de Klakibum, con salida desde la plaza 25 de Mayo (en el Mercado Central) y entre las 20:00 y las 4 de la mañana la plaza del Carmen será el escenario de las actuaciones musicales de Mala Letra, Tgysoa, La Plaza, Al Rese, Guerra de Clases, Los Kostra y Matarratas. Además, entre las 22:00 y las 00:00 horas se celebrará el concurso de disfraces en la misma plaza.

El Pelele, la gran novedad

Aunque la gran novedad de las actividades organizadas por la MECA este año es la procesión del Pelele, que tendrá lugar el martes 17 de febrero a las 20:00 en la plaza de San Cristóbal con el juicio, una representación teatral, satírica y tradicional en la que el Pelele, un muñeco de trapo, es juzgado por los males del año y posteriormente apaleado y quemado. Una parodia que simboliza la burla a la autoridad y la liberación de culpas colectivas.

Seguidamente, la plaza del Carmen celebrará un cabaret a partir de las 21:30, y el miércoles 18 de febrero se convoca a las 20:30, en el Panteón de Quijano, el velatorio de la sardina, previa del “cortejo fúnebre” que liderarán una colla de dimonis y otra de músicos para finalmente, en la plaza del Carmen, celebrar el tradicional entierro a las 22:30 y unos conciertos que se alargarán hasta las 2 de la mañana con Gran Ball Negre, Frank Suz & The Crazy 88’s y Amenaza Verde.

El último día de celebración, el domingo 22 de febrero, habrá actividades infantiles para toda la familia en plaza Argel desde las 11 de la mañana. La jornada culminará con una olleta popular.

La MECA ha convocado a partir de esta semana, de lunes a viernes entre las 18:00 y las 21:00, a los talleres que celebrará en la avenida Jaime II número 75 para preparar el material necesario para llevar a cabo las actividades de carnaval.