Oportunidad en Alicante: piso amplio y luminoso a minutos del aeropuerto por 185.000 euros

El mercado inmobiliario de la provincia de Alicante ofrece actualmente propiedades para distintos perfiles de comprador, desde quienes buscan un piso amplio y funcional cerca de Elche y el aeropuerto hasta quienes desean un apartamento reformado a pocos pasos de la playa en Jávea

Piso luminoso en El Altet, Elche por 185.000 euros

Dormitorio de piso en L´Altet Aeropuerto, Elche / Tucasa.com

En la tranquila zona de El Altet – Balsares, se encuentra este piso de 132 m² construidos (90 m² útiles), con tres habitaciones y dos baños, ubicado en la segunda planta de un edificio con ascensor. La vivienda destaca por su luminosidad y distribución funcional, con una cocina independiente y galería luminosa integrada, así como un trastero de 5 m² en la misma planta.

El piso se encuentra en buen estado y cuenta con aire acondicionado, suelo de tarima flotante y agua caliente individual. Su ubicación es estratégica: a solo 15 km del casco urbano de Elche, 10 km de Alicante, 9 km de Santa Pola y 1,5 km de la costa mediterránea, además de 5 km del Aeropuerto Internacional de Alicante, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para vivir como para inversión de proximidad a servicios y comunicaciones.

La zona ofrece acceso a todos los servicios necesarios: paradas de autobús, instituto, guardería, polideportivo, parques infantiles, piscina pública, gimnasios, restaurantes, comercios y centro de salud. Todo ello sitúa esta propiedad como una oportunidad atractiva para quienes buscan comodidad, funcionalidad y cercanía al aeropuerto y la costa.

Apartamento cerca de la playa en Arenal, Jávea por 325.000 euros

Piso en Arenal Bahía de Jávea / Tucasa.com

A unos 3 minutos a pie de la Playa del Arenal en Jávea, se encuentra este apartamento de 88 m² con dos dormitorios y dos baños, recientemente reformado y en buen estado. El inmueble dispone de terraza privada y garaje, además de aire acondicionado frío.

El apartamento ofrece dos habitaciones con baño en suite, un amplio salón comedor integrado con cocina moderna abierta, y abundante luz natural que crea un ambiente cálido y acogedor. La terraza permite disfrutar de la vida al aire libre y de la serenidad de la zona costera.

Aunque el edificio no cuenta con ascensor, la propiedad garantiza mayor tranquilidad y privacidad, además de ser un incentivo para mantenerse activo sin necesidad de gimnasio.

Estas dos propiedades muestran la diversidad del mercado inmobiliario en Alicante, desde un piso amplio y funcional en El Altet, perfecto para quienes buscan comodidad y cercanía al aeropuerto y servicios, hasta un apartamento reformado en la playa de Jávea, pensado para disfrutar del estilo de vida mediterráneo. Ambas opciones representan oportunidades atractivas para distintos perfiles de comprador, combinando ubicación estratégica, confort y potencial de inversión.