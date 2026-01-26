Las pantallas de Alicante recuperan los datos de contaminación

Los datos de contaminación vuelven a las pantallas de la Zona de Bajas Emisiones de Alicante. Los dispositivos han dejado de anunciar, como hacían hasta ahora, la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento en exclusiva, recuperando los niveles de calidad del aire en la ciudad. "Atención. Aviso tráfico. Plaza del Ayuntamiento, cerrada al tráfico, excepto transporte público urbano. Disculpen las molestias", decía el único mensaje que, desde principios de enero, se podía leer en los rótulos electrónicos.

Desde que el gobierno local reabriera el carril de circulación frente al Consistorio (solo para autobuses públicos y taxis) el pasado 7 de enero, el objetivo del ejecutivo de Luis Barcala ha sido el de eliminar la confusión inicial entre los conductores: unos 5.000 diarios. Especialmente durante los primeros compases de la medida, el tráfico se vio afectado en momentos puntuales debido a vehículos privados que trataban de circular por la zona restringida.

Para solucionarlo, el Ayuntamiento anunció mayor información, a través de las pantallas de la Zona de Bajas Emisiones, que se sitúan en el entorno de la Gran Vía. Estos dispositivos, que hasta ahora mostraban distintos niveles de contaminación en función de la zona de la ciudad y notificaciones puntuales, pasaron a advertir exclusivamente del cierre de la plaza, incluso en los puntos más alejados de la misma, como los bajos del Puente Rojo.

Desde la pasada semana, los aparatos han recuperado su función original, la de informar en tiempo real sobre la calidad del aire de la ciudad. Ahora, alternan este servicio informativo con la advertencia de que los vehículos particulares ya no pueden atravesar el tramo entre las calles de Altamira y Jorge Juan.

Apertura parcial: 4.500 vehículos menos

Después de un periodo de peatonalización "total", durante las fiestas navideñas, el Ayuntamiento reabrió la plaza al tráfico después de Reyes. Eso sí, no lo hizo para todos los vehículos, sino que solo permite el paso a autobuses públicos y taxis, excluyendo los VTC (Uber, Cabify...), los autocares privados, los coches particulares y hasta las bicicletas. De esta forma, según fuentes municipales, se ha reducido el paso de vehículos en casi 4.500 unidades diarias, pasando de las 5.000 que se estimaban antes de la clausura de la plaza a unas 500 actualmente.

La situación se prolongará, al menos, durante los próximos cuatro meses. En ese plazo, el Consistorio espera disponer de dos informes diferentes: uno sobre cómo afectará el cierre del vial a la movilidad y el paso peatonal o ciclista y otro sobre la necesaria modificación del servicio de autobuses, antes de encargar el proyecto de remodelación definitivo.

Tras ello, será el turno de la licitación del proyecto para la peatonalización permanente de la plaza, así como de las futuras obras, que el ejecutivo local del PP confía en que puedan terminar a tiempo para final de año. Pese a que, en un primer momento, el gobierno de Barcala estimó que la zona estaría clausurada antes de las Hogueras de 2026, los populares ya han rebajado sus pretensiones y se contentan con que los trabajos concluyan antes de 2027.