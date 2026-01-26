Una poda drástica en Alicante: así ha quedado uno de los ficus en el Portal de Elche

Menos verde en el céntrico Portal de Elche. Este espacio, ubicado junto a la Rambla, en Alicante, está siendo intervenido con labores de mantenimiento en la poda de uno de sus ficus, que se ha quedado sin hojas para evitar incidentes ante las rachas de viento que ha habido estos días.

Así lo han expresado los trabajadores de la zona, que explicaban que estos trabajos “son rutinarios” y recordaban que "el año pasado" se realizaron "las mismas labores" en otro ficus del Portal, que ahora luce menos volumen en su copa, pero “es más seguro” y permite “prevenir disgustos” ante “el viento”, que “puede hacer caer las ramas”.

En concreto, el ficus afectado por la poda actual es el de la esquina del Portal de Elche adyacente a la Rambla y más cercana al paseo de la Explanada, colindante a las calles Médico Manero Mollá y Rafael Altamira, donde los equipos de trabajo han intervenido este lunes con operarios subidos a una grúa para alcanzar las ramas más elevadas y disminuir el peso que soportan estos árboles.

Poda de un ficus en el Portal de Elche, en el centro de Alicante. / Héctor Fuentes

Fuentes de la Concejalía de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Alicante, dirigida por Rafael Alemañ, matizan que “es una actuación que ya se programó en verano, igual que se hizo con el otro ficus el año pasado como tareas de mantenimiento”. Desde el Consistorio definen la actuación como “una poda de reformación” que “se va haciendo árbol a árbol en diferentes periodos”. De hecho, operarios presentes en la zona han confirmado que no tienen previsto actuar en más ficus del Portal de Elche.

Los trabajos sirven, según explican desde la Concejalía, “para ver la estructura del tronco y eliminar las ramas que puedan vencer”, y aseguran que “el crecimiento de nuevas ramas y hojas es rápido y en verano estará acabado”.

Actuación preventiva

Según Manuel Crespo, catedrático de Botánica en la Universidad de Alicante, “las condiciones climáticas varían cada año sensiblemente y a veces se adelantan las podas”, y señala que en el Portal de Elche el viento, que recientemente ha alcanzado los 80 kilómetros por hora en Alicante, “podría convenir aligerar el peso del ramaje”.

Por otra parte, el climatólogo Lluís Francés señala que “las podas son más habituales al final del infierno”, e interpreta que la poda actual “tendría sentido sobre todo si es por seguridad”. “Si un árbol está enfermo es más sensible a las rachas de viento, que esta semana serán fuertes”, apunta a la vez que admite desconocer el estado de salud de los árboles en la zona.