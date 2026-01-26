Los profesores de Alicante piden ganar 500 euros más al mes y preparan nuevas protestas

El periodo de gracia para la nueva consellera de Educación, Carmen Ortí, ha finalizado para el sindicato mayoritario de los profesores, el STEPV, que ha vuelto a la carga y amaga con nuevas manifestaciones y jornadas de huelga para volver a presionar por la subida salarial.

Ante la falta de respuesta de la responsable autonómica a la petición realizada por las cuatro principales fuerzas sindicales en la Comunidad Valenciana, el Consejo Nacional del STEPV ha acordado proponer a UGT, CC OO y CSIF la convocatoria de manifestaciones en Alicante, Valencia y Castellón, el sábado 21 de febrero y la convocatoria de una o varias jornadas de huelga, según se acuerde, como muy tarde durante la primera semana de marzo y después de las manifestaciones.

Asimismo, el sindicato mayoritario aspira a llevar a cabo concentraciones de delegados y delegadas sindicales ante la Conselleria de Educación, en las direcciones territoriales y a las puertas de los centros educativos durante el mes de febrero.

El STEPV considera que no se puede prolongar más en el tiempo la falta de respuesta de la consellera a la nueva solicitud de reunión del comité de huelga, la cuarta petición desde su nombramiento. Tampoco hay fecha para la Junta de Portavoces del mes de febrero, en la que se comprometió a incorporar las reivindicaciones de la plataforma sindical.

"El profesorado exige compromisos inmediatos sobre las propuestas a negociar y, por ello, resulta fundamental iniciar las negociaciones lo antes posible, comenzando por la reunión con el comité de huelga de los sindicatos", ha advertido el colectivo.

Los profesores de Alicante protestan para mejorar sus condiciones laborales / PILAR CORTÉS

¿Qué reclaman?

El sindicato ha defendido que el incremento salarial debe compensar en 2026 la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010, como mínimo. Esto supondría subidas salariales de entre 486 euros mensuales para el cuerpo de maestros y 550 euros mensuales para Secundaria, teniendo en cuenta únicamente el sueldo base, el complemento de destino y el específico. A estas cantidades habría que añadir un 20 % al resto de complementos (sexenios, cargos unipersonales, etc.), lo que situaría al profesorado valenciano entre los mejor remunerados del Estado, según el STEPV.

Con todo ello, reclaman el abono de todos los complementos autonómicos en las pagas extraordinarias; la cláusula de revisión salarial que garantice la equiparación del salario al IPC anual; la compensación de la pérdida salarial que genera la baja a partir de los 91 días entre el profesorado mutualista de MUFACE; reducciones de jornada para el profesorado mayor de 55 años; la ampliación de las horas de tutoría a costa de las horas lectivas; la modificación de la licencia por interés particular para que incluya días de libre disposición retribuidos y la creación de un sexto sexenio mientras no se recupere la edad de jubilación a los 60 años, vigente antes de 2011.

Profesoras denunciando las elevadas ratios y problemas de inclusión en las aulas de Elche / Áxel Álvarez