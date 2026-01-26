Uno de cada tres jóvenes de 25 a 34 años de Alicante sustituye el psicólogo por la IA

Cada vez hay más personas que utilizan la inteligencia artificial, como ChatGPT, para resolver dudas, tomar decisiones y, sobre todo, informarse sobre síntomas o situaciones personales. Muchos recurren a la IA para intentar autodiagnosticarse o para buscar recomendaciones relacionadas con la mejora de su salud mental. Los psicólogos son conscientes de esta tendencia, como señala el profesional de Alicante David López.

«Es evidente que cada vez más gente está utilizando la IA para buscar soluciones a nivel psicológico, y esto, sin duda, irá en aumento con el tiempo. Desde mi punto de vista, esto puede hacer que a los psicólogos nos lleguen menos casos leves, ya que hay personas para las que la IA es suficiente a la hora de encontrar pequeñas orientaciones o soluciones puntuales».

Sin embargo, los profesionales alertan de que los problemas más serios, los trastornos más contundentes o más evidentes pueden verse agravados por este uso. «La IA tiende a ofrecer alivio inmediato y a ser complaciente, mientras que el fortalecimiento psicológico, en muchos casos, se basa justamente en lo contrario: en afrontar el malestar, tolerar el sufrimiento y trabajar desde ahí. En ese sentido, la inteligencia artificial puede resultar contraproducente si se utiliza como sustituto de un proceso terapéutico real», añade el psicólogo.

En los adolescentes el malestar emocional se vincula a sensaciones de falta de rumbo y de objetivos vitales

Patologías médicas

Según los últimos resultados de la encuesta IMOP-Berbēs, que lanza periódicamente preguntas a la opinión pública sobre temas de salud física y mental, el 46,2% de los ciudadanos ha manifestado que utiliza ChatGPT o algún tipo de IA para realizar cualquier tipo de consulta. La disciplina más buscada relacionada con patologías o enfermedades médicas es la salud mental. Encabezan los jóvenes entre 25 y 34 años (34,9%) seguidos de los que tienen entre 18 y 24 (23,3%) y 35 y 44 (20,9%).

La compañía OpenAI ha admitido que a nivel mundial más de un millón de usuarios hablan cada semana con ChatGPT y en esas conversaciones hay indicadores explícitos de posible planificación o intención suicida. De ahí que trabajen en una actualización para que detecte mejor a usuarios angustiados y les anime a pedir ayuda.

Aproximadamente un 4 % de la población presenta depresión, que suele tener dos orígenes. Por un lado, existen causas internas o endógenas, relacionadas con factores biológicos, orgánicos o médicos. Por otro, se encuentran las causas externas o exógenas, vinculadas al entorno y a las circunstancias vitales de la persona. Estas causas externas suelen estar asociadas a cambios percibidos como negativos, que se manifiestan principalmente de dos formas: el aumento de las dificultades y adversidades en la vida diaria, y la pérdida de experiencias gratificantes, como el apoyo social, el ocio, la motivación o los logros personales.

Depresión

Aunque la depresión ha existido siempre, en los últimos años se observa una tendencia creciente, tanto a nivel social como en la práctica clínica, que coincide con la pandemia. En la Comunidad Valenciana ha experimentado un crecimiento interanual del 6,2 %, según datos de la Conselleria de Sanidad, frenándose por primera vez en 2025 la cifra de personas que requieren de tratamiento, al igual que las conductas autolesivas. También las llamadas relacionadas con la depresión al Teléfono de la Esperanza han disminuido ligeramente en Alicante.

Según David López, la problemática que se vive en las unidades de salud mental del sistema público y en los psicólogos privados puede estar relacionada con un debilitamiento del tejido social y con la falta de comprensión del sufrimiento como una experiencia que puede conducir al fortalecimiento personal.

Deterioro

«La dificultad para otorgar sentido al sufrimiento contribuye a un deterioro general del bienestar psicológico y a una mayor incidencia de problemas del estado de ánimo y depresión. En consulta se percibe claramente este proceso de debilitamiento progresivo, que favorece la aparición de malestar emocional en un número cada vez mayor de personas», señala.

En el caso de los adolescentes, la depresión suele estar vinculada a sensaciones de pérdida, falta de rumbo y ausencia de objetivos vitales. Esta desorientación puede generar una intensa angustia emocional, acompañada de una sensación de vacío y de falta de propósito, lo que incrementa el riesgo de desarrollar sintomatología depresiva.