La romería de la Santa Faz da un paso decisivo hacia su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial

La Romería de la Santa Faz de Alicante reúne todos los valores exigidos para su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial. Así lo concluye el informe del Consell Valencià de Cultura, que avala, por mayoría de votos a favor y dos abstenciones, la incoación del expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial y subraya la necesidad de garantizar la preservación de La Peregrina ante los retos actuales que amenazan su autenticidad, como la masificación o la pérdida de hitos del itinerario.

Una tradición "viva de naturaleza inmaterial" y continuada durante más de cinco siglos, una comunidad portadora "amplia y transversal", una fuerte capacidad de adaptación sin pérdida de significado y una función identitaria y cohesionadora incuestionable. El documento concluye que su valor cultural queda plenamente acreditado "por la antigüedad y permanencia de la tradición, por su capacidad de adaptación sin pérdida del núcleo de significados y por su condición de rito identitario que articula memoria colectiva y pertenencia alicantina".

Estos elementos, junto a su enorme proyección social y simbólica, fundamentan una declaración que no se limita al reconocimiento formal, sino que persigue garantizar su preservación en un contexto de creciente complejidad. El informe sobre la procedencia de la incoación del proceso de declaración de BIC Inmaterial a favor de la citada celebración religiosa había sido solicitado por la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat, como parte del proceso administrativo.

Alta densidad etnológica y modelo singular de gobernanza

El informe subraya que la Romería de la Santa Faz presenta "una alta densidad etnológica", sustentada en una secuencia ritual compleja, símbolos compartidos, música, sociabilidad y una arquitectura organizativa propia. Destaca de forma expresa “el modelo cívico-religioso con custodia ritualizada”, en el que Ayuntamiento e Iglesia comparten responsabilidades, como uno de los rasgos más singulares y valiosos de la celebración.

La romería es definida como "mucho más que un desplazamiento y un acto litúrgico", al tratarse de "una acción social en la que la comunidad se reconoce, se ordena simbólicamente y se hace visible". Esa dimensión colectiva convierte a La Peregrina en un patrimonio vivo, transmitido de generación en generación y socialmente reconocible.

Identidad compartida y función de cohesión social

Otro de los ejes que sustentan la declaración es su capacidad de integrar a una comunidad diversa. La Santa Faz funciona como "dispositivo de identidad y mecanismo de cohesión", con aptitud para reunir motivaciones distintas, devoción, tradición, memoria familiar o curiosidad patrimonial, sin perder una forma común.

Cada segundo jueves tras Pascua, miles de personas recorren los siete kilómetros que separan la Concatedral de San Nicolás del monasterio-santuario de la Santa Faz, en un itinerario que el informe define como "un paisaje cultural en movimiento". En 2025, la participación superó las 350.000 personas, consolidando a la romería como uno de los grandes referentes culturales y sociales de Alicante.

Riesgos de la masificación y necesidad de salvaguarda

El Consell Valencià de Cultura advierte, no obstante, de los riesgos asociados a una tradición de carácter masivo. El diagnóstico identifica amenazas como "la desvirtuación por masificación, la pérdida de hitos del itinerario, la degradación del paisaje cultural o la descontextualización de la feria". Estos factores, lejos de cuestionar su valor, "refuerzan la necesidad de un marco de salvaguarda activo".

La incoación administrativa ya contempla medidas de documentación, transmisión y control de cambios, que deberán concretarse en un Plan de Salvaguarda operativo "con acciones verificables, responsables definidos e indicadores de evaluación anual".

Un proceso con recorrido

El avance actual se apoya en un largo recorrido administrativo e institucional. Ya en 2002 y en 2016 el Ayuntamiento de Alicante impulsó una primera solicitud para la declaración de la romería como BIC Inmaterial. En julio de 2024, la Generalitat Valenciana incoó formalmente el expediente y, ahora, el informe del Consell Valencià de Cultura concluye que "procede sostener una declaración favorable" por su representatividad, arraigo comunitario y significación identitaria.

Con la aprobación del informe del Consell Valencià de Cultura como parte de los informes consultivos, la tramitación de la Romería de la Santa Faz avanza en su fase de evaluación técnica. Este informe, junto con los que están siendo elaborados o pendientes de otras entidades, constituye la base documental que sustentará la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Una vez recibidos todos los informes consultivos, la Dirección General elaborará un informe final consolidado, que incluirá la propuesta formal de declarar la Romería de la Santa Faz como BIC Inmaterial. Esta propuesta se remitirá al Consell para su aprobación definitiva mediante acuerdo del gobierno de la Generalitat, con la firma del presidente de la Generalitat, sin necesidad de intervención del Ministerio de Cultura.

Finalmente, la declaración será notificada al Registro General de Bienes de Interés Cultural, asegurando su anotación preventiva, y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, garantizando su difusión y reconocimiento a nivel nacional. La gestión de la Romería continuará siendo compartida entre el Ayuntamiento de Alicante y la Diócesis de Orihuela-Alicante, responsables de coordinar todos los aspectos materiales e inmateriales relacionados con esta manifestación cultural.

Avances para reconocer al autor de "Paquito el Chocolatero"

Por otra parte, el pleno del Consell Valencià de Cultura ha aprobado por unanimidad el informe sobre la Declaración sobre Gustavo Pascual Falcó, el compositor de "Paquito el Chocolatero", para reconocer "al autor de una de las piezas más universales de la música valenciana".

Este año se cumplirán los 80 años de su muerte, y el CVC propone seguir este camino de reconocimiento y difusión en colaboración con el Ayuntamiento de su Cocentaina natal y el Instituto Valenciano de Cultura.