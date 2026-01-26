La Aemet mantiene activo el aviso amarillo en Alicante por viento y alerta de un lunes inestable

La provincia de Alicante arranca este lunes con un respiro térmico y un ambiente más templado que en jornadas anteriores, pero con un protagonista claro: el viento. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene activo hoy el aviso amarillo por rachas de hasta 70 km/h en el interior, aunque se prevé que se desactive a partir de las 13.00 horas, con un oeste moderado que puede soplar fuerte a primeras horas también en el litoral central y norte.

En cuanto al cielo, la jornada irá de menos a más en nubosidad: mañana más abierta y tarde más cerrada, con opción de chubascos débiles y muy irregulares, especialmente en el norte y en zonas de interior. Las temperaturas, en cambio, van en ascenso: el mediodía deja máximas que se moverán en torno a los 18-21 ºC en la costa y algo más contenidas hacia el interior.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá este lunes una jornada muy nubosa y ventosa, con una probabilidad moderada de lluvias débiles y dispersas, sobre todo a partir del mediodía. El viento del oeste soplará con intensidad, dejando rachas cercanas a los 35 km/h, lo que acentuará la sensación de tiempo revuelto en la costa. Las temperaturas seguirán siendo suaves, con mínimas de 13 ºC y máximas de hasta 21 ºC, aunque el cielo cubierto y el viento restarán sensación térmica agradable pese a los valores altos.

El tiempo en Elche

Elche afronta este lunes una jornada muy nubosa y ventosa, aunque con baja probabilidad de lluvia, limitada a algún chubasco muy débil y puntual que, de aparecer, sería más anecdótico que efectivo. El viento del oeste y suroeste soplará con intensidad, con rachas que pueden alcanzar los 30-35 km/h, aportando una sensación más desapacible pese a las temperaturas suaves. Los termómetros se moverán entre 11 ºC de mínima y 20 ºC de máxima, valores elevados para la época, aunque el cielo cubierto y el viento impedirán una sensación plenamente agradable.

El tiempo en Benidorm

Benidorm vivirá un lunes marcado por la inestabilidad, con cielos nubosos y probabilidad alta de lluvias débiles a lo largo del día, especialmente durante la segunda mitad de la jornada. La probabilidad de precipitación alcanza el 75%, aunque serán chubascos intermitentes y poco intensos. El viento de poniente y suroeste soplará con rachas fuertes, que pueden rondar los 40-45 km/h, aportando una sensación algo más desapacible en la costa. En cuanto a las temperaturas, se moverán en valores suaves para la época, con mínimas de 13 ºC y máximas en torno a los 18 ºC, sin cambios destacados en la sensación térmica.

Jose Navarro

El tiempo en Elda

El arranque de la semana en Elda estará protagonizado por un cielo muy cargado y la posibilidad de chubascos débiles, con una probabilidad de lluvia del 60% (más alta a partir del mediodía). Las temperaturas se moverán entre 11 ºC y 18 ºC, con viento de poniente moderado a ratos, que puede soplar con fuerza en algunos momentos: se esperan rachas de hasta 45 km/h. La cota de nieve en la provincia se sitúa alrededor de 1.300 metros, un dato a tener en cuenta si la precipitación alcanza zonas de sierra.

El tiempo en Torrevieja

En el litoral sur, Torrevieja vivirá un lunes marcado por la nubosidad, con cielos cada vez más cubiertos a lo largo del día pero sin lluvias apreciables, ya que la probabilidad es prácticamente nula. El viento de poniente y suroeste será el protagonista, soplando moderado y dejando una sensación algo más fresca en las horas centrales. Las temperaturas se moverán en valores suaves para la época, entre los 13 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima, con un ambiente relativamente estable pese al aspecto gris del cielo.

El tiempo en Orihuela

Orihuela afronta este lunes sin rastro de lluvia, pero con un cielo muy cargado de nubes que dejará una jornada más gris que invernal. El viento de poniente y suroeste soplará con rachas moderadas, especialmente durante la mañana, aportando una sensación algo más fresca pese al ascenso térmico. Las temperaturas se moverán entre los 11 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima, con un ambiente seco y estable que contrasta con el aspecto encapotado del cielo.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy el lunes tendrá un marcado carácter invernal, con cielos muy nubosos y lluvias débiles intermitentes que podrán aparecer a lo largo del día. El viento del oeste soplará con fuerza, acentuando la sensación de frío, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas se moverán entre 9 ºC y 16 ºC, mientras que la cota de nieve se sitúa en torno a los 1.300 metros, lo que mantiene la atención puesta en las sierras más elevadas del entorno.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta este lunes un día claramente inestable, con cielos muy nubosos que tenderán a cubrirse por la tarde y alta probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en la segunda mitad del día. Las temperaturas se moverán entre 11 y 19 ºC, con una sensación térmica algo más baja en los momentos de viento. El viento será flojo a primeras horas, ganando protagonismo desde el oeste y suroeste conforme avance la jornada.