Accidentes, obras y retenciones: así amanece el tráfico en Alicante con 33 incidencias

Alicante arranca este martes, 27 de enero de 2026, con complicaciones en la red viaria. Según la última actualización de la DGT disponible a las 09:27, se contabilizan 33 incidencias repartidas en 13 carreteras de la provincia, con varios puntos afectados por accidentes, obstáculos fijos y cortes o restricciones por obras.

La situación más llamativa a primera hora se registra en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde hay retención y congestión por circulación, con tráfico irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 07:48.

Accidentes y obstáculos fijos: los puntos más sensibles

Además de la congestión en la costa, varios avisos responden a obstáculos fijos derivados de accidentes en diferentes comarcas:

Xàbia (CV-742) : obstáculo fijo por accidente en el km 9,305 , en sentido creciente de la kilometración, desde las 09:17 .

: obstáculo fijo por accidente en el , en sentido creciente de la kilometración, desde las . Almoradí (CV-91) : obstáculo fijo por accidente en el km 10,892 , sentido decreciente, desde las 09:08 .

: obstáculo fijo por accidente en el , sentido decreciente, desde las . Santa Faz (CV-771) : obstáculo fijo por accidente en el km 0,542 , sentido decreciente, desde las 09:02 .

: obstáculo fijo por accidente en el , sentido decreciente, desde las . Moralet (CV-820) : obstáculo fijo por accidente en el km 0,467 , sentido creciente, desde las 07:58 .

: obstáculo fijo por accidente en el , sentido creciente, desde las . Autovía A-31: dos incidencias por accidente en Monforte del Cid (km 218,992) desde las 07:33 y en Sax (km 196,02) desde las 06:12, ambas en sentido creciente.

También se han notificado obstáculos fijos sin especificar accidente en algunos tramos como la A-7 en Boqueres (km 485,991), la A-31 en Villena (km 186,538), la N-332 en El Campello (km 119,431) o la CV-705 en Muro del Alcoy (km 0,268).

Obras en la AP-7, A-7 y N-332: carriles cerrados y trabajos de mantenimiento

Las obras vuelven a concentrar buena parte de los avisos, especialmente en la AP-7, donde se mantienen varios trabajos con restricciones de carril:

AP-7 en El Moralet (km 691,9) : obras con arcén cerrado desde las 09:02 de hoy hasta el 28/01/2026 a las 05:30 .

: obras con desde las de hoy hasta el . AP-7 en Mutxamel (del km 679,7 al 681,8) : obras con carril izquierdo cerrado en sentido creciente, en el mismo horario (hasta el 28/01/2026 a las 05:30 ).

: obras con en sentido creciente, en el mismo horario (hasta el ). AP-7 entre Almoradí y Rojales (km 741 al 743) : obras con carril izquierdo cerrado hasta las 13:00 de hoy.

: obras con hasta las de hoy. AP-7 entre Casicas y Catral (km 731,4 al 732,4): obras con carril derecho cerrado hasta las 13:00.

En la A-7, además, figura un aviso de especial relevancia en El Realengo: obras con circulación difícil y corte total en la salida entre los km 529,8 y 529,5 (sentido decreciente), un corte programado desde el 27/10/2025 y previsto hasta el 14/05/2026.

En la N-332, además de las retenciones en Torrevieja, constan obras en Orihuela Costa, con trabajos en la mediana entre los km 44,8 y 46 y carril izquierdo cerrado hasta el 30/01/2026 a las 06:00.

Cortes prolongados: CV-868 y el tramo de obras de la AP-7 en Agost

Entre los avisos de mayor impacto por duración, destaca el corte total en la CV-868 en Parroquia de la Matanza, con circulación interrumpida en ambos sentidos (nivel negro) desde el 15/01/2025.

Además, se mantienen incidencias de larga duración en la AP-7 en Agost–Alcoraya, donde conviven avisos de obras con carriles cerrados y un tramo señalado con corte total (nivel rojo) hasta el 25/09/2026.

Recomendación a conductores

Con este escenario, especialmente en los accesos y tramos en obra, se recomienda extremar la precaución, ajustar la velocidad en zonas de mantenimiento y, si es posible, consultar el estado del tráfico antes de salir, ya que varias incidencias se han registrado a primera hora y podrían evolucionar a lo largo de la mañana.