Accidentes, obras y retenciones: así amanece el tráfico en Alicante con 33 incidencias
La N-332 registra tráfico irregular a la altura de Torrevieja y se acumulan incidencias por siniestros y trabajos de mantenimiento en vías clave de la provincia
Alicante arranca este martes, 27 de enero de 2026, con complicaciones en la red viaria. Según la última actualización de la DGT disponible a las 09:27, se contabilizan 33 incidencias repartidas en 13 carreteras de la provincia, con varios puntos afectados por accidentes, obstáculos fijos y cortes o restricciones por obras.
La situación más llamativa a primera hora se registra en la N-332 a la altura de Torrevieja, donde hay retención y congestión por circulación, con tráfico irregular entre los kilómetros 54 y 57,75 en ambos sentidos desde las 07:48.
Accidentes y obstáculos fijos: los puntos más sensibles
Además de la congestión en la costa, varios avisos responden a obstáculos fijos derivados de accidentes en diferentes comarcas:
- Xàbia (CV-742): obstáculo fijo por accidente en el km 9,305, en sentido creciente de la kilometración, desde las 09:17.
- Almoradí (CV-91): obstáculo fijo por accidente en el km 10,892, sentido decreciente, desde las 09:08.
- Santa Faz (CV-771): obstáculo fijo por accidente en el km 0,542, sentido decreciente, desde las 09:02.
- Moralet (CV-820): obstáculo fijo por accidente en el km 0,467, sentido creciente, desde las 07:58.
- Autovía A-31: dos incidencias por accidente en Monforte del Cid (km 218,992) desde las 07:33 y en Sax (km 196,02) desde las 06:12, ambas en sentido creciente.
También se han notificado obstáculos fijos sin especificar accidente en algunos tramos como la A-7 en Boqueres (km 485,991), la A-31 en Villena (km 186,538), la N-332 en El Campello (km 119,431) o la CV-705 en Muro del Alcoy (km 0,268).
Obras en la AP-7, A-7 y N-332: carriles cerrados y trabajos de mantenimiento
Las obras vuelven a concentrar buena parte de los avisos, especialmente en la AP-7, donde se mantienen varios trabajos con restricciones de carril:
- AP-7 en El Moralet (km 691,9): obras con arcén cerrado desde las 09:02 de hoy hasta el 28/01/2026 a las 05:30.
- AP-7 en Mutxamel (del km 679,7 al 681,8): obras con carril izquierdo cerrado en sentido creciente, en el mismo horario (hasta el 28/01/2026 a las 05:30).
- AP-7 entre Almoradí y Rojales (km 741 al 743): obras con carril izquierdo cerrado hasta las 13:00 de hoy.
- AP-7 entre Casicas y Catral (km 731,4 al 732,4): obras con carril derecho cerrado hasta las 13:00.
En la A-7, además, figura un aviso de especial relevancia en El Realengo: obras con circulación difícil y corte total en la salida entre los km 529,8 y 529,5 (sentido decreciente), un corte programado desde el 27/10/2025 y previsto hasta el 14/05/2026.
En la N-332, además de las retenciones en Torrevieja, constan obras en Orihuela Costa, con trabajos en la mediana entre los km 44,8 y 46 y carril izquierdo cerrado hasta el 30/01/2026 a las 06:00.
Cortes prolongados: CV-868 y el tramo de obras de la AP-7 en Agost
Entre los avisos de mayor impacto por duración, destaca el corte total en la CV-868 en Parroquia de la Matanza, con circulación interrumpida en ambos sentidos (nivel negro) desde el 15/01/2025.
Además, se mantienen incidencias de larga duración en la AP-7 en Agost–Alcoraya, donde conviven avisos de obras con carriles cerrados y un tramo señalado con corte total (nivel rojo) hasta el 25/09/2026.
Recomendación a conductores
Con este escenario, especialmente en los accesos y tramos en obra, se recomienda extremar la precaución, ajustar la velocidad en zonas de mantenimiento y, si es posible, consultar el estado del tráfico antes de salir, ya que varias incidencias se han registrado a primera hora y podrían evolucionar a lo largo de la mañana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
- Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la enseñanza concertada
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- La conselleria pagará más a los inspectores y abre la puerta a aumentar la plantilla
- Un hundimiento en la calzada provoca una gran grieta en un edificio de Alicante