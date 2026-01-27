Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: "Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda"

El que estaba llamado a ser el día más importante de sus vidas es, por ahora, el más incierto. Los clientes de la finca Villa Marconi de Die, recientemente clausurada por el Ayuntamiento de Alicante debido a irregularidades urbanísticas, muestran su descontento con la empresa por la falta de información recibida y reclaman una solución. "Teóricamente, me caso en solo unas semanas y solo me han enviado un correo electrónico que no me aclara ni me resuelve nada", lamenta una de las afectadas.

Después de que INFORMACIÓN adelantase que Urbanismo había decretado la suspensión de la actividad por distintas infracciones (principalmente, la realización de obras sin licencia y la reproducción de música sin autorización) decenas de clientes de la finca Villa Marconi de Die han mostrado su descontento con la empresa responsable. "Los tres teléfonos que teníamos de ellos están apagados y a los emails no contestan, lo que sabemos de los motivos del cierre lo hemos conocido por el periódico", apunta otro cliente.

Los afectados, que prefieren permanecer en el anonimato para evitar mayor conflicto con los propietarios del negocio, aseguran que se les han ofrecido tres alternativas: la devolución del dinero, la reubicación en "otras fincas" y el cambio de fecha del evento, pero muestran desconfianza ante la oferta. "No me sirve que me devuelvan el dinero si mi boda era el mes que viene y ya lo tenía todo organizado. Hay invitados que han pagado vuelos, hotel... No me afecta solo a mí", apunta una de las futuras novias.

En cuanto a las otras dos opciones, tampoco convencen a algunos afectados que se han puesto en contacto con este diario: "Hemos llamado a otras fincas y ninguna tiene hueco ni saben nada de ningún acuerdo con Villa Marconi, nos huele a que es una estrategia legal para que parezca que están intentando solucionarlo".

"Lo sabían y no dijeron nada"

De acuerdo con el expediente urbanístico, las primeras deficiencias se detectaron a principios del año 2024, mientras que las distintas comunicaciones con la empresa se han sucedido durante los últimos dos años. En noviembre de 2024 se procedió al precinto de la instalación musical exterior y, en diciembre de 2025, a la orden de suspensión para la actividad de restaurante con música, al no disponer de autorización para ello.

En ese tiempo, la mercantil continuó celebrando y contratando nuevos clientes, sin dar aviso de la situación urbanística en la que se encontraba: "Nosotros firmamos en 2024 y ahí ya sabían que no tenían licencia, pero no nos dijeron nada. De haberlo hecho, no habríamos firmado el contrato o habríamos exigido otras cláusulas y condiciones", lamenta una pareja perjudicada. Al respecto, añaden que la devolución del importe aportado hasta la fecha es insuficiente e incumple su contrato actual: "Acordamos que si alguna de las partes cancelaba, tenía que abonar a la otra el doble del presupuesto, por lo que no nos vale con que nos devuelvan el dinero".

Entre los perjudicados se encuentran parejas que tenían agendada fecha para su boda, familias que tenían previsto celebrar banquetes de comunión, empresas con eventos privados en el calendario y también comisiones de Hogueras, que agendaron comidas y cenas para las tradicionales presentaciones.

Este diario se ha puesto en contacto con los responsables de Villa Marconi de Die, el último proyecto del chef José Antonio Sánchez Torres, para tratar de conocer su versión de los hechos. Sin embargo, el cocinero ha rechazado pronunciarse al respecto. Por ahora, ni la página web oficial ni las redes sociales de la finca han publicado ninguna información o aclaración al respecto, aunque el formulario automático del restaurante sigue permitiendo reservar una mesa.