La alerta naranja por vientos de hasta 88 km/h en Alicante obliga a cerrar el castillo y suspender las actividades al aire libre

Las previsiones meteorológicas para el miércoles 28 de enero han hecho reaccionar al Ayuntamiento de Alicante. Ante la posibilidad de rachas de viento que podrían alcanzar los 88 kilómetros por hora en el término municipal desde las 9 de la mañana, el Consistorio ha anunciado el refuerzo de servicios esenciales de emergencias y una serie de medidas restrictivas para evitar incidencias.

En concreto, el Centro de Coordinación Local (Cecopal) del Ayuntamiento de Alicante se ha reunido a primera hora de la tarde de este martes bajo la presidencia del alcalde, Luis Barcala, para activar las medidas correspondientes al Plan Territorial de Emergencia Municipal ante la alerta de nivel naranja por riesgo de fuertes vientos y fenómenos costeros decretada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Medidas

En la reunión, el Ayuntamiento ha acordado el cierre de los castillos de Santa Bárbara y de San Fernando durante el miércoles. También serán clausurados los parques y jardines y las zonas de paso con presencia de arbolado de gran porte, algunas de las cuales han comenzado a cerrarse este martes.

A su vez, el Consistorio prohíbe el baño en las playas, anuncia que se extremará la vigilancia de los paseos marítimos y que se cortarán los accesos a la playa de La Albufereta, a la vez que se suspenden las actividades al aire libre en instalaciones deportivas municipales y centros escolares.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha ordenado la retirada de la vía pública de los elementos de terrazas y veladores “que sean susceptibles de ser arrastrados por el viento” entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía del miércoles. Y por su parte, la Concejalía de Bienestar Social, dirigida por Begoña León, activará su procedimiento de emergencia y abrirá el Centro de Acogida y Urgencia (CAUS) desde la tarde del miércoles hasta la mañana del jueves.

Por último, los servicios municipales de Policía Local, Servicio de extinción de Incendios y Protección Civil, “refuerzan sus dispositivos y realizan el seguimiento de la situación de riesgo”, al igual que el Centro de Coordinación Operativa Local del Ayuntamiento, que se mantendrá activado “con carácter preventivo”.