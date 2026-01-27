Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Viento AlicanteAutobuses obras Corredor MediterráneoFallece albañil San FulgencioBenidorm pago Serra GeladaPrisión asesino menor SuecaRosa "Buñuelos"
instagramlinkedin

Alerta naranja por viento en Alicante: abren albergue para personas sin hogar y se cierran parques y jardines

Las medidas, en vigor hasta el jueves 29 de enero, podrían ampliarse en la ciudad si las circunstancias meteorológicas lo requieren en los próximos días

Fuertes rachas de viento formadas por la borrasca Ingrid en Alicante

Fuertes rachas de viento formadas por la borrasca Ingrid en Alicante

Héctor Fuentes

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

El Ayuntamiento de Alicante ha activado la situación de preemergencia ante la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros comunicada por la Generalitat. Desde la tarde de este martes y hasta el jueves 29 de enero, se abrirá el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar, y se procederá al cierre de parques y zonas verdes del municipio, medida que podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.

El gimnasio del albergue estará disponible desde las 20:00 horas del martes hasta las 8:00 horas del jueves 29 de enero. Durante este periodo, se ofrecerá a los usuarios comida y un kit individual de aseo e higiene personal. Además, los servicios sociales municipales han activado un dispositivo informativo para alertar a las personas sin hogar y garantizar que puedan acceder al servicio, vigilando al mismo tiempo posibles situaciones de riesgo.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento mantiene activos todos los protocolos de seguridad y el dispositivo municipal de prevención, coordinado con la Policía Local, los bomberos y otros servicios municipales, para intervenir si fuera necesario. Se recomienda a la ciudadanía seguir los canales oficiales del Ayuntamiento de Alicante para obtener información actualizada sobre la evolución de esta alerta meteorológica, que se irá comunicando conforme se produzcan novedades relevantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Emergencia en El Palmeral: el cierre del parque de Alicante deja sin atención a las colonias de gatos
  2. Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
  3. Educación adeuda 12 millones en sueldos a los profesores de la enseñanza concertada
  4. Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
  5. Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
  6. La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
  7. La Aemet eleva a naranja los avisos en Alicante por viento y mala mar: mañana llega lo peor
  8. La conselleria pagará más a los inspectores y abre la puerta a aumentar la plantilla

"Religioso" y "devocional", las palabras que impidieron el consenso en el Consell Valencià de Cultura para que la Santa Faz sea BIC Inmaterial

"Religioso" y "devocional", las palabras que impidieron el consenso en el Consell Valencià de Cultura para que la Santa Faz sea BIC Inmaterial

El gobierno de Barcala afirma que mantendrá la Agencia de Promoción del Valenciano en Alicante sin aclarar con qué personal

El gobierno de Barcala afirma que mantendrá la Agencia de Promoción del Valenciano en Alicante sin aclarar con qué personal

Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: "Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda"

Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: "Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda"

Alerta naranja por viento en Alicante: abren albergue para personas sin hogar y se cierran parques y jardines

Rutas turísticas en Alicante con códigos QR que llevan… a ninguna parte

Los alumnos que necesitan apoyo educativo extra en las aulas crecen un 22 % en Alicante

Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante

Aviso naranja por viento: así va a ser el vendaval este miércoles en Alicante

Renfe cancela este fin de semana los trenes entre Alicante y Valencia por obras en el Corredor Mediterráneo

Tracking Pixel Contents