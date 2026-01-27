Alerta naranja por viento en Alicante: abren albergue para personas sin hogar y se cierran parques y jardines

El Ayuntamiento de Alicante ha activado la situación de preemergencia ante la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros comunicada por la Generalitat. Desde la tarde de este martes y hasta el jueves 29 de enero, se abrirá el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar, y se procederá al cierre de parques y zonas verdes del municipio, medida que podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.

El gimnasio del albergue estará disponible desde las 20:00 horas del martes hasta las 8:00 horas del jueves 29 de enero. Durante este periodo, se ofrecerá a los usuarios comida y un kit individual de aseo e higiene personal. Además, los servicios sociales municipales han activado un dispositivo informativo para alertar a las personas sin hogar y garantizar que puedan acceder al servicio, vigilando al mismo tiempo posibles situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento mantiene activos todos los protocolos de seguridad y el dispositivo municipal de prevención, coordinado con la Policía Local, los bomberos y otros servicios municipales, para intervenir si fuera necesario. Se recomienda a la ciudadanía seguir los canales oficiales del Ayuntamiento de Alicante para obtener información actualizada sobre la evolución de esta alerta meteorológica, que se irá comunicando conforme se produzcan novedades relevantes.