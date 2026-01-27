Alerta naranja por viento en Alicante: abren albergue para personas sin hogar y se cierran parques y jardines
Las medidas, en vigor hasta el jueves 29 de enero, podrían ampliarse en la ciudad si las circunstancias meteorológicas lo requieren en los próximos días
El Ayuntamiento de Alicante ha activado la situación de preemergencia ante la alerta naranja por fuertes vientos y fenómenos costeros comunicada por la Generalitat. Desde la tarde de este martes y hasta el jueves 29 de enero, se abrirá el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), el albergue municipal para personas sin hogar, y se procederá al cierre de parques y zonas verdes del municipio, medida que podría ampliarse si las circunstancias lo requieren.
El gimnasio del albergue estará disponible desde las 20:00 horas del martes hasta las 8:00 horas del jueves 29 de enero. Durante este periodo, se ofrecerá a los usuarios comida y un kit individual de aseo e higiene personal. Además, los servicios sociales municipales han activado un dispositivo informativo para alertar a las personas sin hogar y garantizar que puedan acceder al servicio, vigilando al mismo tiempo posibles situaciones de riesgo.
El Ayuntamiento mantiene activos todos los protocolos de seguridad y el dispositivo municipal de prevención, coordinado con la Policía Local, los bomberos y otros servicios municipales, para intervenir si fuera necesario. Se recomienda a la ciudadanía seguir los canales oficiales del Ayuntamiento de Alicante para obtener información actualizada sobre la evolución de esta alerta meteorológica, que se irá comunicando conforme se produzcan novedades relevantes.
