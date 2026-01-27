Alicante recuerda a las víctimas del holocausto con ausencias: ni Barcala por “trabajo” ni EU por “coherencia”

Memoria y emotividad. El Ayuntamiento de Alicante ha conmemorado un año más el Día en Memoria de las Víctimas del Holocausto, coincidiendo con el aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz el 27 de enero de 1945 a cargo de las tropas soviéticas, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

El acto, celebrado en el Salón Azul del consistorio, ha contado con el protagonismo destacado de la comunidad judía, con la música a cargo del Cuarteto de Cuerda Conservatorio Superior de Música, con la participación de alumnos del colegio Aire Libre y con la de una profesora del colegio de Jesuitas, que ha excusado la ausencia de sus alumnos.

No ha sido esta, sin embargo, la ausencia más destacada. El alcalde, Luis Barcala, cuya intervención estaba prevista, se ha ausentado debido a una “reunión de trabajo”, según han trasmitido desde su entorno. La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, que ha concluido la intervención, ha excusado su ausencia y ha enviado un “fortísimo abrazo” en nombre del alcalde a la comunidad judía de Alicante.

Intervención de la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali. / Héctor Fuentes

Recientemente, el pasado 4 de diciembre, el alcalde también se ausentó de los tres minutos de silencio en el propio Ayuntamiento convocó para expresar el rechazo al asesinato de una mujer en el barrio de Carolinas. Los motivos de su ausencia fueron los mismos que los expresados este martes.

En cuanto a las otras ausencias, este mismo martes por la mañana el grupo de EU-Podemos ha informado de que no participaría en el acto por considerar que había “falta de coherencia y de diálogo” por parte del Ayuntamiento “en la defensa de los derechos humanos”. Tras “reafirmar sin ambigüedades la condena del Holocausto”, el grupo liderado por Manolo Copé cree que la memoria “no puede convertirse en una consigna vacía ni selectiva” y aseguran que no participarán “en actos de condena exclusivamente retrospectiva si no existe una condena clara, explícita y equivalente de las violaciones de derechos humanos que hoy están teniendo lugar en Palestina”.

Una persona acude con kipá al acto del Ayuntamiento de Alicante. / Héctor Fuentes

Además, desde este grupo aseguran que “siguen esperando una respuesta” para mantener un encuentro de diálogo con la comunidad judía de Alicante. Cabe recordar que hace dos años, en el mismo acto, el concejal Manolo Copé recibió el reproche de la comunidad judía tras querer posar en la foto final con un pañuelo palestino y una camiseta que pedía “parar el genocidio”.

El acto

En cuanto al acto, representantes de las otras formaciones con presencia en la corporación municipal (PP, PSOE, Vox y Compromís) han encendido velas en memoria del holocausto junto a Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura en la Diputación de Alicante con el PP.

Fotografía de las autoridades e invitados que han asistido al acto. / Héctor Fuentes

Por lo que hace a los discursos, los alumnos del Aire Libre han instado a respetar la memoria como “forma de respeto a las víctimas” y han apuntado que “la falta de memoria genera incomprensión de los hechos históricos y un vacío, por eso hemos de buscar la verdad”. En un sentido similar se ha expresado Mónica Sánchez, profesora del colegio Jesuitas, que ha recordado que “la paz es una palabra a la que se le debe un significado propio que no solo sea la ausencia de guerra”.

Protagonismo judío

Las voces que más han intervenido han sido las de la comunidad judía. Leonardo Azubel, vicepresidente en Alicante de esta comunidad, así como el presidente, José Benatar, han insistido en que “el Holocausto no fue monopolio del partido nazi” ni tampoco “un accidente en la historia surgido de la nada”, instando de esta manera a que “el recuerdo no se limite a un ejercicio de duelo, sino a un compromiso con el presente”.

Por último, Beldjilali, que ha cerrado el acto representando al Ayuntamiento, ha “ratificado” el “compromiso” de la ciudad en su “lucha contra el antisemitismo, el racismo y la intolerancia”, además de expresar “la obligación de hacer público el rechazo a cualquier discurso que niegue los derechos humanos”.