Educación
Los alumnos que necesitan apoyo educativo extra en las aulas crecen un 22 % en Alicante
Un informe advierte de que casi dos de cada diez escolares tienen ya necesidades de aprendizaje por trastornos, desconocimiento de la lengua o altas capacidades
En las aulas de la Comunidad Valenciana conviven con el resto del alumnado 140.740 niños y niñas con algún tipo de necesidad de aprendizaje que requiere un apoyo específico. Tienen retraso madurativo, trastornos del lenguaje y la comunicación, trastornos de atención o de aprendizaje, desconocimiento grave de la lengua, situación de vulnerabilidad socioeducativa, son superdotados o se han incorporado tarde al colegio. Así lo revela un estudio presentado este miércoles por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Este tipo de escolares ha crecido un 22 % en los últimos siete años y ya representa el 17 % del alumnado total de las tres provincias, según los datos del curso 23-24. Sin embargo, el panorama todavía es peor en cuanto a la cifra de niños que presenta dificultades específicas para aprender, que incluyen algunos retrasos madurativos, la dislexia, algunos trastornos del lenguaje y la comunicación, la discalculia (dificultad para comprender las operaciones matemáticas y numéricas) y los trastornos de atención, entre otros. En este caso, el informe del sindicato advierte de que en la Comunidad Valenciana, los estudiantes con estos problemas duplican la media estatal y que han aumentado en más de un 100 % desde el curso 17-18.
La presencia de menores en las aulas en situación de vulnerabilidad social es otra de las realidades muy presentes en los centros educativos alicantinos, una provincia que está a la cabeza del país en proporción de alumnado extranjero. Estos alumnos requieren de una compensación de desigualdades, debido a la incorporación tardía al sistema educativo, a que no entienden el castellano y a que tienen problemas socioeconómicos.
Según el Ministerio de Educación, el alumnado de origen internacional se ha disparado un 50 % en un lustro y uno de cada cuatro estudiantes en los colegios e institutos ya procede de fuera de España. En este sentido, el análisis de CCOO cifra el aumento de este tipo de alumnos en un 32,09%, una cuarta parte del incremento de la media estatal.
La Comunidad es una de las que más alumnos tiene con vulnerabilidad socioeconómica de España
Respecto a los alumnos superdotados o con altas capacidades, tan solo se ha detectado un incremento del 6,36% de estudiantes diagnosticados en estos siete años, pero se trata de un grupo también en riesgo, ya que diferentes asociaciones y expertos han alertado de que la mitad deja los estudios de forma temprana por falta de estímulos en clase.
Aulas saturadas
Pese a que en los últimos tres cursos los colegios e institutos, la Conselleria de Educación ha potenciado las aulas en los colegios e institutos que integran a este tipo de alumnos (ya hay 154 unidades habilitadas en la provincia), las llamadas aulas UECO, profesores, directores y, ahora también CCOO, han advertido de que los recursos educativos son insuficientes en la Comunidad.
Si bien es cierto que el alumnado con necesidades educativas especiales (el que tiene necesidades motrices, sensoriales, discapacidad intelectual y trastorno del comportamiento) cuenta doble para reducir la ratio de estudiantes por aula, el resto del alumnado con necesidad de apoyo (dislexia, déficit de atención, vulnerabilidad social, etc.) no cuenta doble y, por tanto, no hay reducción de alumnos por unidad, según ha advertido el sindicato.
CC OO pide reducir ratios, más personal y ayudas para los centros educativos
Desde CCOO PV Educación han reivindicado que todo el alumnado con necesidad de apoyo educativo cuente a la hora de bajar el número de escolares en las aulas. También ha apelado a aumentar la presencia de personal de apoyo educativo, es decir, especialistas en pedagogía terapéutica, profesorado de audición y lenguaje, fisioterapeutas, orientadoras y la incorporación de educadoras e integradores sociales.
Y, por último, han reclamado una mayor dotación económica que permita atender todas estas necesidades tanto de recursos personales como materiales, tras cifrar que en la Comunidad Valenciana solo se ha incrementado el gasto público educativo en un 0,13 %.
