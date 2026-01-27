El Ayuntamiento de Alicante deberá acelerar un mes la reforma de la calle de las setas para llegar a Semana Santa

El Ayuntamiento de Alicante anuncia a vecinos y comerciantes que las obras en San Francisco habrán terminado en Semana Santa, lo que supondría acortar los plazos previstos en un mes. El ejecutivo de Luis Barcala asegura que la remodelación de la calle de las setas se iniciará a principios del mes de febrero para que concluya a tiempo para los días festivos (a final de marzo y principio de abril) pese a que la adjudicación concede a la empresa tres meses para realizar las obras.

Así lo han expuesto a los vecinos y comerciantes las concejalas de Infraestructuras y Comercio, Cristina García y Lidia López, el técnico responsable de la obra y miembros de Vox, el grupo con el que el PP acordó llevar a cabo esta actuación. Posteriormente, en un comunicado, el equipo de gobierno del PP ha manifestado que los trabajos "arrancarán a principios de febrero para estar terminadas en Semana Santa", lo que supondría acortar los plazos concedidos por contrato en un mes: un 33 % más rápido de lo previsto.

Las concejalas han coincidido en señalar que “las obras están planificadas para afectar lo menos posible a vecinos y comerciantes" porque son ·conscientes" de que se trata de una calle muy transitada. "Estamos convencidas de que, pese a las molestias puntuales que puedan ocasionar los trabajos, merecen la pena porque mejorarán la imagen de este paso obligado para alicantinos y visitantes".

Obras por tramos

Las obras de mejora de la calle San Francisco se ejecutarán por tramos y comenzarán por la parte más cercana a Calvo Sotelo. El primero irá desde allí hasta la intersección con la calle Jerusalén; el segundo de Jerusalén a la calle Navas; y el tercero de Navas a Pascual Blasco/Castaños. Durante la reunión, se ha explicado que en ningún momento se cerrará al paso la calle, ya que en cada tramo primero se trabajará en la zona de calzada, dejando libres las aceras, y, a continuación, se actuará en una de las aceras poniendo pasarelas para entrar en los locales y portales de viviendas y después en la otra acera.

Nerco Infraestructuras será la encargada de realizar las obras de reurbanización que consistirán en la limpieza y reparación del pavimento, el pintado de las aceras y centro, así como el desmontaje, restauración y reparación de los elementos de la calle (diez setas y dos casitas) y reposición de los juegos infantiles (dos toboganes), así como la rayuela. Las setas se desmontarán y transportarán a los talleres para su puesta a punto mientras que las casitas se arreglarán in situ.