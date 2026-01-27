Impagos en centros sociales del Consell: concentración el día 5 en Alicante y el PSPV exige la comparecencia de la consellera Albalat

Los impagos y retrasos en nóminas y complementos retributivos en centros sociales y de menores dependientes de la Generalitat han vuelto a encender las alarmas en la provincia de Alicante. UGT, CC OO, CSIF e Intersindical han anunciado este martes una movilización conjunta para el próximo 5 de febrero en la Rambla de Alicante con el objetivo de dar visibilidad a una situación que, según denuncian, se prolonga desde hace meses y está generando un deterioro creciente en las plantillas.

Según la información recabada por UGT y trasladada por trabajadores afectados, las cantidades pendientes por empleado oscilan entre los 1.000 y los 4.000 euros. En algunos casos, personal eventual que realiza sustituciones por vacaciones y bajas asegura llevar sin cobrar desde agosto.

Además, personal fijo e interino encadena tres meses sin percibir los complementos de festividad, nocturnidad y turnicidad. En diciembre, añaden, se dieron escenarios dispares. Hay empleados a los que se les abonó la paga extraordinaria pero no el sueldo mensual, y otros que percibieron cantidades muy inferiores a las habituales, de 80 o 100 euros.

Los sindicatos sitúan en torno a 130 los perjudicados en nueve centros repartidos entre Alicante, Torrevieja, Alcoy, Dénia o Villena (CAMP Santa Faz, Peña Rubia, Torrevieja, Juan XXIII, La Florida, Pintor Sala, Mariola, Alacant y Les Rotes). El PSPV-PSOE ha elevado este martes la cifra a “más de 150” empleados afectados y sostiene que el problema alcanza a otros puntos de la Comunidad Valenciana.

En paralelo, los socialistas trasladarán el asunto al plano parlamentario. La diputada autonómica Silvia Gómez ha comparecido este martes tras reunirse con los sindicatos, acompañada por los también diputados Ramón Abad, José Díaz y Marisa Navarro, y ha anunciado que el grupo socialista pedirá la comparecencia urgente de la consellera Elena Albalat.

También ha avanzado la presentación de una proposición no de ley y de preguntas en las Cortes para exigir explicaciones y medidas. Desde el PSPV se vincula el problema a la gestión del Consell y se apunta a una estrategia para debilitar los servicios sociales públicos y favorecer la privatización, una tesis que el Gobierno autonómico no comparte y que enmarca en incidencias administrativas y de tramitación.

El PP está dejando sin cobrar a quienes sostienen la atención a los vulnerables Silvia Gómez — Diputada autonómica del PSPV-PSOE

La protesta del 5 de febrero pretende unificar la movilización de trabajadores de distintos recursos. Los sindicatos apelan a una respuesta “definitiva” y remarcan el impacto personal de los impagos, con empleados con sueldos bajos que han tenido que pedir ayuda a familiares para poder cubrir gastos básicos durante semanas.

El CAMP Santa Faz, residencia y centro de día para personas con diversidad funcional, se ha convertido en uno de los ejemplos más visibles. En este centro, una veintena de profesionales de distintas categorías, auxiliares de enfermería, especialistas en integración social, personal de limpieza, cocina y otros servicios, han protagonizado protestas internas.

Trabajadores consultados señalan que la falta de coberturas de sustituciones y vacantes mantiene a las plantillas bajo mínimos, lo que obliga a centrar la atención en lo imprescindible y reduce actividades de acompañamiento y mejora de la calidad de vida de los usuarios, como paseos u otras tareas no estrictamente básicas.

Desde la Conselleria de Servicios Sociales, por su parte, admiten “incidencias puntuales” que han retrasado el abono de algunas nóminas y complementos retributivos en determinados centros, especialmente a finales del ejercicio. La Generalitat atribuye los retrasos a la complejidad de los procedimientos de gestión económica y fiscalización, con intervención de distintos órganos y aplicaciones, y a momentos del año en los que coinciden cierres contables y un alto volumen de expedientes. Fuentes oficiales aseguran que los importes pendientes están reconocidos y que se abonarán, con el objetivo de que queden regularizados en la nómina de enero, incluyendo los atrasos correspondientes.

Los sindicatos, sin embargo, expresan desconfianza ante esos anuncios y recalcan que hasta el día del cobro no darán por resuelto el problema. CC OO advirte de que, por experiencias previas, no pueden asegurar quién cobrará y cuánto hasta que el ingreso se produzca.

Igualmente reprochan que se haya intentado justificar el retraso por un problema informático y que, en algún caso, se haya planteado como salida hablar con los bancos. CSIF, por su parte, enmarca el conflicto como una situación que se repite en el tiempo y defendió que la movilización busca forzar una solución estable y evitar que los atrasos vuelvan a acumularse.