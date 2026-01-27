Mono de buen fútbol

Revuelo en Alicante por la visita del Real Madrid al Hércules a finales de enero de 1976. Aquel partido era además uno de los mejores partidos que se podía ver en aquella liga; entonces el Madrid de Miljanic era segundo y el Hércules de Arsenio, cuarto. Apenas dos puntos separaban a ambos conjuntos tras más de media competición disputada. Para echarse a llorar y no parar. En los días previos de aquel partido la afición alicantina se volcó y copó los aledaños del estadio en busca de una entrada. La reventa, como en las grandes citas, también apareció. El choque, disputado en domingo a las cinco, ¡nostalgia!, se lo adjudicaron los blancos gracias a un doblete de Santillana. Carcelén, por parte del Hércules, acortó distancias.

No fue televisado aquel partido, lo fue un poco más tarde el Valencia-Las Palmas, pero RTVE tenía trabajo en Alicante porque la señal televisiva fallaba en la ciudad. Aquella semana se iniciaban tareas de mejora de la «deficiente recepción», según este periódico. Para ello se colocaron varias antenas en Aitana con el objeto de que el repetidor del Castillo de Santa Bárbara no diera tanto fallo. Esos días de hace 50 año eran por fin los de la toma de posesión del alcalde Martínez Aguirre, que buenos e interesantes retos tenía por delante.

En la Vega Baja se hacían cruces por la deplorable situación del río Segura, cuyas aguas bajaban negras

Sin embargo, la polémica de aquella última semana de enero giraba en torno a la provincia: en la calle uno de los comentarios era el malestar de que la denominación de origen de vinos alicantinos no había incluido a los blancos, sino solo a los tintos. La Unión Territorial del Campo velaba armas… En la Vega Baja se hacían cruces por la deplorable situación del río Segura, cuyas aguas bajaban negras. Se anunciaba un chequeo sanitarios de cauces y núcleos urbanos, aunque los vecinos de los municipios afectaban ya no se fiaban de nadie. «Los de río abajo somos el estercolero de la cuenca». Así recogía testimonios el periodista González Pomata, a quien también le confesaban que algunos tiraban incluso terneros muertos al río. INFORMACIÓN, en una de sus páginas de aquel seguimiento, titulaba así: «Azud de Rojales, ¿río o cloaca?».

La capital de la Costa Blanca vivía, como en este 2026, unos días de fuerte viento que incomodaban a propios y extraños. «Papeles, plásticos y polvo en las calles», se quejaban algunos). En la actualidad municipal destacaba la subasta de 77 vehículos que estaban abandonados por las calles de Alicante y también la poda y adecentamiento del barrio de la Sagrada Familia, en el Pla, tras tiempo de quejas de los residentes. Aquellas entrañables casitas de la Caja de Ahorros, entre el Club Atlético Montemar y la Plaza Manila, necesitaban un empujoncito del Ayuntamiento.

La capital de la Costa Blanca vivía, como en este 2026, unos días de fuerte viento que incomodaban

Además, se decía que los calvos alicantinos no se decidían por el peluquín, entonces popularizado como bisoñé, y que solo el 5 % de ellos lo usaban. «El resto no se atreve, pero en España tienen el ejemplo de Tony Lebanc y Jesús Puente», explicaban. Quien de momento no lo necesitaba era el boxeador José Legrá, a quien cazaban en el aeropuerto los intrépidos Arjones y Masanet para robarle unas declaraciones y que había venido a Alicante para visitar a su novia.

Noticias relacionadas

Mientras, Eusebio Sempere donaba a la ciudad su colección de pintura y escultura, que incluía obras de Chillida, Gris, Soto o Le-Park. Además, se decía que Alicante era pionera a nivel nacional en FP, sobre todo en la rama del calzado. De casta le venía al galgo. Y una de las sensaciones del mes era el concurso de La Voz de Alicante, que buscaba a la Heidi alicantina. Colas de niñas esperaban ser la ganadora de aquel certamen inspirada en aquella serie que apenas unos pocos meses atrás había llegado a la televisión española.