El PP de Alicante afirma que mantendrá la Agencia de Promoción del Valenciano sin aclarar con qué personal

El Ayuntamiento de Alicante asegura que no cerrará la Agencia de Promoción del Valenciano, aunque reconoce que eliminará la única plaza de licenciado en filología adscrita al servicio. El gobierno de Luis Barcala insiste en que el departamento continuará cumpliendo con sus funciones, aunque, por ahora, no aclara de qué manera espera hacerlo. La respuesta, según el vicealcalde Manuel Villar, se dará a conocer en el pleno de este jueves.

Después de que INFORMACIÓN señalara que la nueva plantilla municipal (que entrará en vigor junto con los presupuestos) prevé la supresión del único puesto de filólogo adscrito a la Agencia de Promoción del Valenciano, el ejecutivo popular mantiene que la amortización de la plaza "no va a suponer en ningún momento que no se preste ese servicio". Así lo ha manifestado este martes el vicealcalde, Manuel Villar: "En el pleno diremos cómo, pero queremos dejarlo claro: el servicio se va a seguir prestando por personal competente". En este sentido, los populares han afirmado que los detalles al respecto se darán a conocer el próximo jueves en la sesión plenaria, para la que Compromís ha registrado una pregunta sobre la polémica.

A su vez, La Cívica - Escola Valenciana ha lanzado una campaña con el objetivo de "evitar el cierre" de la agencia alicantina. Según han informado fuentes de la plataforma, a través de un comunicado, "esta decisión supone un retroceso en los derechos lingüísticos de la ciudadanía", ya que el departamento "ha sido durante años una herramienta fundamental para garantizar la atención en valenciano, el asesoramiento lingüístico, la traducción y la promoción social de la propia lengua".

Para La Cívica - Escola Valenciana, la supresión de la plaza de filólogo "conlleva el desmantelamiento definitivo de la Agencia de Promoción del Valenciano y la externalización de los servicios lingüísticos que, hasta ahora, se prestaban desde el ámbito público". Por estos motivos, se anima a vecinos y colectivos "a presentar una solicitud formal por registro municipal" en la que se exige "no tanto la no eliminación de la plaza" sino más bien que "el mantenimiento y reactivación de la agencia como servicio público esencial". Los colectivos en defensa del valenciano ven "especialmente preocupante" que, existiendo superávit presupuestario, "se opte por amortizar plazas consideradas esenciales para sustituirlas por contrataciones externas", lo que "empobrece los servicios públicos y debilita el compromiso institucional" con la lengua vernácula.

Con esta acción colectiva, La Cívica - Escola Valenciana realiza un llamamiento "a la participación ciudadana para defender el patrimonio común", como un derecho y como servicio público, para "exigir al Ayuntamiento de Alicante que rectifique una decisión que supone un paso atrás en la convivencia, pluralidad y democracia lingüística".

Traductor externo

La situación del departamento ya fue cuestionada el pasado verano, cuando el gobierno municipal de Luis Barcala recurrió a un contrato menor para traducir a la lengua vernácula el bando que el alcalde escribe en Hogueras, pese a que el Consistorio cuenta con más de 2.200 empleados municipales y el gobierno local, con 14 concejales y una veintena de asesores.

De acuerdo con el portal de transparencia de la administración local, el ejecutivo municipal impulsó un contrato para el "servicio de traducción al valenciano del Bando de Hogueras 2025". Un trabajo solicitado "por estar de baja el funcionario" responsable de la Agencia de Promoción del Valenciano del Ayuntamiento, según el propio expediente. En este sentido, el contrato refleja que se hizo abono de un total de 86,44 euros al Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante.

La plaza en cuestión (dependiente del área de Presidencia, que corresponde al propio alcalde) quedó finalmente vacante, sin que fuera cubierta por ningún otro funcionario, y amortizada en este 2026. De esta manera, a día de hoy, la administración local no cuenta con profesionales que se ocupen de la traducción de textos oficiales ni de la colaboración con otras administraciones u organizaciones como las Hogueras, en materia de difusión de la lengua.