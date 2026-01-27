Los problemas psicológicos vuelven a disparar las llamadas al Teléfono de la Esperanza Alicante

La soledad y los problemas de salud mental de los alicantinos acabaron en 2025 con 9.550 llamadas al Teléfono de la Esperanza en busca de ayuda. La ONG ha visto aumentar un año más las consultas telefónicas (en un 4,5 %) con los problemas psicológicos, como el motivo más frecuente por el que han tocado a su puerta. Además, la sede realizó 189 atenciones presenciales, dirigidas a personas que, tras una primera valoración, requirieron un apoyo profesional. En cuanto al perfil de edad, la franja mayoritaria corresponde a personas de 46 a 55 años (23,05 %), seguida de aquellas entre 56 y 65 años (20,19%).

Según la ONG, el servicio de chat que tiene activo en todo el país se ha consolidado como un canal clave para la población joven. El 26.54% de las atenciones realizadas por esta vía correspondieron a menores de 18 años, seguidos de jóvenes de entre 26 y 35 años (27,28 %) y de 19 a 25 años (17,1 %). Este perfil adquiere especial relevancia si se atiende al tipo de demandas que llegan por este canal.

El 19, 37% de las intervenciones por chat estuvieron relacionadas con el riesgo suicida, frente al 6,51% de las llamadas en el caso del teléfono, siendo esta la única problemática en la que el chat supera a la atención telefónica.

La asociación de voluntarios ha vuelto a advertir de la preocupación por los suicidios en menores y ha avisado de que los datos del Teléfono de la Esperanza no pueden leerse como hechos aislados, sino como un reflejo de un malestar emocional que también está presente en edades cada vez más tempranas, y que en muchos casos se expresa a través de ideas de desesperanza o riesgo suicida.

Una manifestación de estudiantes en Alicante en demanda de medidas contra el suicidio / Pilar Cortés

Señales de alerta

Desde el Teléfono de la Esperanza se insiste en la importancia de prestar atención a las señales de alerta, especialmente en niños, niñas y adolescentes: cambios bruscos de comportamiento, aislamiento repentino, expresiones de desesperanza o la dificultad para gestionar emociones intensas pueden ser indicios de un malestar que necesita ser escuchado. Detectar a tiempo y pedir ayuda puede ser decisivo.

Para ello, el Teléfono de la Esperanza ofrece un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, a través del teléfono 717 003 717. El servicio de chat está disponible de lunes a domingo de 18:00 a 00:00 horas, a través de la página web y de la aplicación conéctate.social. Además, se puede contactar por correo electrónico en ayuda@telefonodelaesperanza.org