"Religioso" y "devocional", las palabras que impidieron el consenso en el Consell Valencià de Cultura para que la Santa Faz sea BIC Inmaterial

El trámite para la declaración de la romería de la Santa Faz como Bien de Interés Cultural Inmaterial parecía encaminarse hacia un respaldo prácticamente unánime en el Consell Valencià de Cultura (CVC). Sin embargo, dos palabras, "religioso" y "devocional", acabaron convirtiéndose en el eje de un debate que derivó un día después de la reunión, este martes, en un cruce de acusaciones políticas desde el Ayuntamiento de Alicante. El informe elaborado por el CVC avala la incoación del expediente para otorgar este reconocimiento a La Peregrina, la manifestación más multitudinarias y una de las más arraigadas de la ciudad. La propuesta salió adelante con una amplísima mayoría: 16 votos a favor y solo dos abstenciones, un resultado que, lejos de cerrar el debate, lo ha avivado.

Las dos abstenciones correspondieron a Vicente González Móstoles, miembro del CVC propuesto por el PSOE, y a Rosana Pastor, propuesta por Podemos. Ambos justificaron su posición por la insistencia en introducir de forma reiterada en el informe los términos "religioso" y "devocional", especialmente en las conclusiones del documento. Para ellos, esa insistencia desdibujaba el carácter amplio e inclusivo de la romería, que consideran no solo una manifestación de fe, sino también un fenómeno cultural y social que trasciende lo estrictamente confesional.

Un respaldo amplio con dos abstenciones

Pese a que el informe fue aprobado por mayoría, la portavoz del equipo de gobierno del PP del Ayuntamiento de Alicante, Cristina Cutanda, cargó este martes duramente contra el PSOE, lamentando lo que calificó como una "falta de apoyo" y una "desconexión con la ciudad". "Sus prejuicios ideológicos les llevan a no reconocer la identidad y el sentir de la ciudad", indicó la portavoz, quien señaló la abstención como una posición del conjunto de los representantes socialistas, obviando que solo uno de los cinco miembros propuestos optó por no apoyar el texto.

El Consell Valencià de Cultura cuenta en la actualidad con 18 miembros de los 21 que debería tener. De ellos, cinco han sido propuestos por el PSOE, aunque por designación le corresponderían seis; cuatro por el PP, que también debería ser seis miembros; cuatro por Compromís; tres por Podemos y dos por Ciudadanos, estos últimos autores del informe, Gerardo Muñoz y Begoña Martínez Deltell. Los tres puestos vacantes corresponden en su mayoría al PP, que no ha repuesto a dos de sus representantes tras su incorporación a la Generalitat, a lo que se suma el fallecimiento del anterior presidente del CVC, propuesto por el PSOE en su última etapa, aunque inicialmente designado a propuesta del PP durante el gobierno de Eduardo Zaplana.

Respuesta a las acusaciones

Por su parte, los dos miembros del Consell que se abstuvieron han querido aclarar el sentido de su voto. El miembro del Consell Valencià de Cultura a propuesta del PSOE Vicente González Móstoles explicó que su abstención no cuestionaba en ningún momento el valor de la romería ni el contenido general del documento, que calificó de "perfectamente redactado". González Móstoles señaló que el debate se centró en una discusión que consideró "estéril y falsa", ya que el carácter religioso de la Santa Faz aparecía mencionado hasta en seis ocasiones en el texto. "Algunos consellers creían que no era suficiente y querían que se reforzara porque les daba miedo que se laicizara la romería. No tenía fundamento, estaba fuera de tono", explicó González.

En términos similares se expresó Rosana Pastor, quien reivindicó su "profundo respeto" y "empatía total" hacia La Peregrina. La representante defendió que el informe reconoce de forma clara el componente religioso, pero insistió en que la Santa Faz también es una manifestación cultural que convoca a personas creyentes y no creyentes. "Insistir hasta la saciedad en determinadas palabras, a última hora y con urgencia, estrechaba el carácter del informe. Me pareció una presión excesiva y poco leal. Casi parece que los que nos abstuvimos hayamos boicoteado el informe, y no es así", apuntó Pastor.

Un proceso con recorrido

Pese a la polémica avivada por el PP, el avance actual se apoya en un largo recorrido administrativo e institucional. Ya en 2002 y en 2016 el Ayuntamiento de Alicante impulsó una primera solicitud para la declaración de la romería como BIC Inmaterial. En julio de 2024, la Generalitat Valenciana incoó formalmente el expediente y, ahora, el informe del Consell Valencià de Cultura concluye que "procede sostener una declaración favorable" por su representatividad, arraigo comunitario y significación identitaria.

Con la aprobación del informe del Consell Valencià de Cultura como parte de los informes consultivos, la tramitación de la romería de la Santa Faz avanza en su fase de evaluación técnica. Este informe, junto con los que están siendo elaborados o pendientes de otras entidades, constituye la base documental que sustentará la declaración como Bien de Interés Cultural Inmaterial.

Una vez recibidos todos los informes consultivos, la Dirección General elaborará un informe final consolidado, que incluirá la propuesta formal de declarar la romería de la Santa Faz como BIC Inmaterial. Esta propuesta se remitirá al Consell para su aprobación definitiva mediante acuerdo del gobierno de la Generalitat, sin necesidad de intervención del Ministerio de Cultura.

Finalmente, la declaración será notificada al Registro General de Bienes de Interés Cultural, asegurando su anotación preventiva, y publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado, garantizando su difusión y reconocimiento a nivel nacional. La gestión de la romería continuará siendo compartida entre el Ayuntamiento de Alicante y la Diócesis de Orihuela-Alicante, responsables de coordinar todos los aspectos materiales e inmateriales relacionados con esta manifestación cultural.