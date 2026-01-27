Rutas turísticas en Alicante con códigos QR que llevan… a ninguna parte

Los 26 paneles instalados hace dos años por el Patronato de Turismo Alicante City&Beach en la ciudad, en el área comprendida entre los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, están lejos actualmente la totalidad de sus funciones.

En concreto, estos paneles incluyen información sobre los lugares de interés ubicados en la zona desde el punto de vista histórico y patrimonial. El objetivo es dar a conocer los principales hitos de la zona y guiar a los turistas a través de códigos QR que dicen ofrecer servicios de audioguía en castellano, valenciano e inglés.

Pero estos códigos, tanto los de audioguía como los que invitan a “descubrir Alicante entre dos Castillos”, llevan a un enlace del Patronato de Turismo de Alicante en el que se lee la siguiente afirmación: “Parece que no se ha encontrado nada en esta ubicación”.

Dirección web errónea en el código QR en uno de los paneles del Patronato de Turismo de Alicante. / Héctor Fuentes

Es lo que ocurre en cada uno de estos paneles, un total de 26, instalados desde febrero de 2024, justo ahora hace dos años, en los castillos de Santa Bárbara y San Fernando, en Las Cigarreras, en el ADDA (Auditorio de la Diputación de Alicante), en el Mercado Central, en Luceros, en el MARQ (Museo Arqueológico), en la plaza Músico Óscar Tordera, en el cuartel de la Guardia Civil, en la Plaza de Toros, en la plaza de España, en la parroquia de la Misericordia, en el Panteón de Quijano (plaza Santa Teresa) y junto a los refugios de la plaza de Castellón y de General Marvá, estos dos últimos actualmente clausurados por decisión del Ayuntamiento.

Casi 100.000 euros de inversión

El contrato por la adquisición e instalación de estos paneles fue formalizado en diciembre de 2023 entre la presidenta delegada del Patronato de Turismo, Ana Poquet, también concejala del ramo en el Ayuntamiento de Alicante, y la mercantil Estudio Creación Gente SL, con sede en Alicante. El precio de esta operación fue de 96.955,45 euros, IVA incluido.

Panel del Patronato de Turismo de Alicante en la plaza de España. / Héctor Fuentes

Actualmente, algunos de estos carteles, como el que se ubica en la avenida Jaime II, en el acceso a la plaza de la Tuna, que inicia el recorrido hacia el castillo de Santa Bárbara desde el Benacantil, acumulan grafitis y pintadas que tapan, en algunos casos, la información que consta.

Según explicó en su momento la concejala de Turismo, Ana Poquet, el objetivo de estos carteles era “poner en valor el patrimonio de la zona Edusi”, área renovada gracias a la inyección de fondos europeos, “que pasa más desapercibido para el turista e incluso para parte de los alicantinos que desconocen el origen y la historia de algunos elementos destacables”.

Los carteles incluyen planos en relieve para “facilitar la accesibilidad de la información”, descripciones históricas de los lugares y preservan una estética compartida y un soporte unitario, además de proponer una “gymkhana digital turística” para conocer la ciudad contestando preguntas sobre once puntos turísticos en la zona. La información sobre la gymkhana, accesible también a través de un QR, tampoco está disponible actualmente.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Alicante explican que los QR están "desactivados temporalmente". Según argumentan, "por un lado" los paneles "se van a someter a un proceso de reparación", en el caso de los que presentan "alguna rotura"; y de "repintado", dado que en algunos hay pintadas. Este último proceso, aseguran, "si no ha empezado ya empezará en breve".

Por otro lado, en cuanto al mal funcionamiento de los QR, desde el Consistorio también afirman que "es necesario actualizar el software", y "como no se sabe lo que tardará, están valorando que ese QR lleve a la web del Patronato de Turismo mientras tanto". De esta manera, los servicios anunciados en los paneles seguirán sin prestarse hasta nuevo aviso.