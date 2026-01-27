La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor

La provincia de Alicante afronta este martes 27 de enero una jornada de transición antes del empeoramiento más severo previsto para mañana. Hoy continúa la inestabilidad, con viento del oeste, mala mar y precipitaciones débiles y dispersas, mientras la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) mantiene activos avisos amarillos por viento y fenómenos costeros. El episodio alcanzará su punto álgido el miércoles, cuando los avisos se elevan a nivel naranja por rachas muy fuertes y un temporal marítimo más adverso.

Según la previsión, el cielo permanecerá nuboso en general, con lluvias débiles en el interior y chubascos dispersos en el litoral, sin carácter persistente ni especialmente intensos. Las temperaturas apenas experimentarán cambios, con valores suaves para la época, aunque el viento y la nubosidad harán que la jornada se perciba más desapacible, especialmente en el interior y en áreas elevadas.

Alertas por viento y fenómenos costeros en Alicante

Durante la tarde y noche de este martes, la Aemet mantiene avisos amarillos por viento en el interior y en el litoral norte de la provincia, con rachas que pueden alcanzar los 70 km/h, especialmente en zonas expuestas y elevadas. El viento de componente oeste será el principal factor de incomodidad de la jornada.

En el litoral, siguen activos también los avisos amarillos por fenómenos costeros. Se esperan vientos del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de hasta 3 metros tanto en el litoral norte como en el sur, lo que aconseja extremar la precaución en actividades marítimas y en áreas próximas a la costa.

De cara a mañana miércoles, la situación empeora de forma notable: la Aemet eleva a naranja los avisos por viento en toda la provincia, con rachas que pueden alcanzar los 90 km/h, y por fenómenos costeros, con viento de fuerza 8 y oleaje de entre 2 y 4 metros, un escenario que apunta a ser el más adverso de este episodio.

Radar del tiempo Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

Alicante capital vivirá hoy una jornada muy nubosa, con lluvias débiles y tormentas dispersas, más probables a partir del mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, aunque sin acumulados importantes. El viento del suroeste y oeste soplará con fuerza, con rachas que pueden rondar los 45 km/h, generando un ambiente revuelto en la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 12 ºC y máximas cercanas a los 20 ºC.

El tiempo en Elche

En Elche, el martes estará marcado por cielos cubiertos y lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día. La probabilidad de precipitación supera el 60%, aunque los chubascos serán intermitentes. El viento de poniente y suroeste soplará moderado a fuerte, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 11 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima.

El tiempo en Benidorm

Benidorm afronta hoy un día claramente inestable, con intervalos nubosos y lluvias débiles a lo largo de la jornada, con una probabilidad que alcanza el 85%. El viento del suroeste será intenso, con rachas que pueden superar los 50 km/h, y el estado del mar estará alterado por el temporal costero. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 17 ºC.

Jose Navarro

El tiempo en Elda

En el interior, Elda tendrá un martes muy nuboso, con lluvias débiles más probables a partir del mediodía y una probabilidad que llega al 75%. El viento del oeste soplará moderado, con rachas cercanas a los 35 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 8 ºC de mínima y los 18 ºC de máxima.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja vivirá una jornada muy nubosa, con posibilidad de lluvias débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde. El viento del suroeste será protagonista, con rachas de hasta 50 km/h, y el oleaje irá en aumento, en un día marcado por el aviso amarillo por fenómenos costeros. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y los 19 ºC.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el martes se presenta con cielos muy nubosos y lluvias débiles, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. El viento del suroeste y oeste soplará con rachas fuertes, que pueden alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 11 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima, sin cambios destacados.

El tiempo en Alcoy

Alcoy tendrá hoy una jornada invernal, con cielos muy nubosos, lluvias débiles frecuentes y viento muy fuerte del suroeste. Las rachas podrán alcanzar los 70 km/h, lo que intensificará notablemente la sensación de frío. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 16 ºC.

El tiempo en Dénia

Dénia afronta hoy un martes inestable, con cielos nubosos y lluvias débiles durante buena parte del día, especialmente por la mañana. El viento del sur y oeste irá ganando intensidad, con rachas que pueden alcanzar los 65 km/h al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 ºC, mientras el temporal marítimo mantendrá activado el aviso amarillo en el litoral.