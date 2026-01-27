La Aemet activa avisos por mala mar en Alicante y confirma un martes de lluvias
Hoy se esperan lluvias débiles, cielo nuboso y fuerte oleaje en el litoral de la provincia
La provincia de Alicante afronta hoy martes una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, con lluvias débiles, viento de poniente y avisos activos por fenómenos costeros. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene hoy el aviso amarillo en todo el litoral alicantino por viento del suroeste de hasta 50-60 km/h y olas que pueden alcanzar los tres metros, especialmente entre la mañana y la tarde.
En el conjunto de la provincia, el cielo permanecerá nuboso o muy nuboso durante buena parte del día, con precipitaciones débiles en zonas del interior y posibilidad de lluvias dispersas también en la costa. La cota de nieve irá bajando progresivamente, desde los 1.800-2.000 metros al inicio del día hasta situarse entre los 1.200 y 1.400 metros al final de la jornada. Las temperaturas apenas registrarán cambios, mientras que el viento del oeste soplará moderado a fuerte, con rachas muy intensas en el interior.
El tiempo en Alicante
Alicante capital vivirá hoy una jornada muy nubosa, con lluvias débiles y tormentas dispersas, más probables a partir del mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, aunque sin acumulados importantes. El viento del suroeste y oeste soplará con fuerza, con rachas que pueden rondar los 45 km/h, generando un ambiente revuelto en la costa. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas de 12 ºC y máximas cercanas a los 20 ºC.
El tiempo en Elche
En Elche, el martes estará marcado por cielos cubiertos y lluvias débiles, especialmente durante la primera mitad del día. La probabilidad de precipitación supera el 60%, aunque los chubascos serán intermitentes. El viento de poniente y suroeste soplará moderado a fuerte, con rachas que pueden alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 11 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima.
El tiempo en Benidorm
Benidorm afronta hoy un día claramente inestable, con intervalos nubosos y lluvias débiles a lo largo de la jornada, con una probabilidad que alcanza el 85%. El viento del suroeste será intenso, con rachas que pueden superar los 50 km/h, y el estado del mar estará alterado por el temporal costero. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 17 ºC.
El tiempo en Elda
En el interior, Elda tendrá un martes muy nuboso, con lluvias débiles más probables a partir del mediodía y una probabilidad que llega al 75%. El viento del oeste soplará moderado, con rachas cercanas a los 35 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 8 ºC de mínima y los 18 ºC de máxima.
El tiempo en Torrevieja
Torrevieja vivirá una jornada muy nubosa, con posibilidad de lluvias débiles durante la mañana y primeras horas de la tarde. El viento del suroeste será protagonista, con rachas de hasta 50 km/h, y el oleaje irá en aumento, en un día marcado por el aviso amarillo por fenómenos costeros. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 13 y los 19 ºC.
El tiempo en Orihuela
En Orihuela, el martes se presenta con cielos muy nubosos y lluvias débiles, especialmente durante la mañana y primeras horas de la tarde. El viento del suroeste y oeste soplará con rachas fuertes, que pueden alcanzar los 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 11 ºC de mínima y los 20 ºC de máxima, sin cambios destacados.
El tiempo en Alcoy
Alcoy tendrá hoy una jornada invernal, con cielos muy nubosos, lluvias débiles frecuentes y viento muy fuerte del suroeste. Las rachas podrán alcanzar los 70 km/h, lo que intensificará notablemente la sensación de frío. Las temperaturas se moverán entre los 8 y los 16 ºC.
El tiempo en Dénia
Dénia afronta hoy un martes inestable, con cielos nubosos y lluvias débiles durante buena parte del día, especialmente por la mañana. El viento del sur y oeste irá ganando intensidad, con rachas que pueden alcanzar los 65 km/h al final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 ºC, mientras el temporal marítimo mantendrá activado el aviso amarillo en el litoral.
