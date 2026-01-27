Toni Cabot pide un salto de ambición para la Ocean Race en Alicante: "Solo nos acordamos dos fines de semana cada cuatro años"

La salida desde Alicante de The Ocean Race 2027, prevista para el 17 de enero de 2027, volverá a situar a la ciudad en el foco mediático internacional. En su videoanálisis, el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, subraya que la sexta salida consecutiva desde el puerto alicantino "marcará un antes y un después" en la historia de la vuelta al mundo a vela por una novedad clave: una primera etapa inédita por su longitud y dureza, con 14.000 millas náuticas hasta Auckland (Nueva Zelanda), "a nuestras antípodas", y más de un mes de navegación.

El anuncio, recuerda Cabot, se realizó la semana pasada en Fitur, con presencia de autoridades locales, provinciales y autonómicas y del director ejecutivo de la regata, Mirko Groeschner, que posaron ante una panorámica de la bahía alicantina con el lema: "Alicante, el comienzo del mayor desafío oceánico".

Impacto indiscutible, debate pendiente

Cabot reconoce el "notable impacto económico y social" que la Ocean Race genera para Alicante y da por buenas las cifras divulgadas en torno al evento: más de 1.000 millones de audiencia, más de 200 millones de euros de impacto mediático, 467 millones de impacto directo al PIB y más de 8.000 puestos de trabajo desde que la prueba se instaló en el puerto en 2009.

Sin embargo, el director de INFORMACIÓN sitúa el foco en una cuestión que considera abierta "casi 20 años después": por qué Alicante no ha logrado consolidar un plan estable de actividades entre una salida y la siguiente para aprovechar mejor la inversión asociada a la marca y los derechos del evento.

La "Zona Volvo", cuatro años en silencio

En su análisis, Cabot describe que la zona portuaria vinculada históricamente a la regata —la conocida como Zona Volvo— permanece prácticamente inactiva durante el ciclo de cuatro años entre salidas, con el museo como "único reducto" que mantiene la presencia del relato oceánico, aunque con programación y presupuesto limitados.

Para romper ese "silencio", plantea la necesidad de un calendario continuo ligado al mar que refuerce la imagen de Alicante como plaza de referencia de la vela mundial: ciclos de conferencias, jornadas sobre pesca y cultura marítima, eventos que conecten gastronomía y Mediterráneo, una regata anual vinculada al universo Ocean Race y, en general, iniciativas capaces de sostener un "eco constante" más allá de la gran salida.

"Nadie se ha apropiado" del reto

La conclusión de Cabot es crítica con la falta de continuidad: "Da la impresión de que nadie se ha apropiado de esa responsabilidad", afirma, y apunta incluso a la oportunidad perdida de negociar una colaboración mayor con la marca para multiplicar el retorno. En una frase que resume su diagnóstico, advierte: "Solo nos acordamos durante dos fines de semana cada cuatro años".

Con la vista puesta en 2027, el director de INFORMACIÓN defiende que el salto deportivo y mediático de la próxima edición debe ir acompañado de más ambición de ciudad, para que el vínculo con la Ocean Race sea un motor activo durante todo el ciclo y no únicamente en el momento de la salida.