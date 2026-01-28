Aemet confirma la alerta naranja por vientos de hasta 90 km/h en Alicante: dos borrascas sacuden la provincia

La provincia de Alicante afronta este miércoles 28 de enero la jornada más complicada del episodio de inestabilidad que afecta a la toda España: el paso de la borrasca Joseph y la llegada de Kristin. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET ) ha activado el aviso naranjas por viento en toda la provincia y eleva también la alerta por fenómenos costeros, con un temporal marítimo que afectará tanto al litoral norte como al sur.

Según la previsión, el día estará marcado por intervalos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas, más probables durante las horas centrales. Las temperaturas descienden, de forma ligera en el caso de las mínimas, mientras que el viento del oeste se convierte en el elemento más adverso del día, con rachas muy fuertes que pueden superar los 90 km/h, especialmente en zonas expuestas e interiores.

Alerta naranja por viento y fenómenos costeros en Alicante

El viento soplará con intensidad durante buena parte de la jornada, alcanzando su punto más crítico entre la mañana y la noche. Las rachas más fuertes se esperan en el interior de la provincia y en todo el litoral, donde el episodio puede provocar incidencias puntuales, caída de ramas, dificultades en la circulación y un notable empeoramiento de la sensación térmica.

En la costa, el temporal marítimo se suma al episodio de viento. A lo largo del día, el estado de la mar irá empeorando, con vientos fuertes del oeste y suroeste y oleaje significativo, especialmente a partir del mediodía. La Aemet alerta de mar gruesa y olas que pueden alcanzar entre 2 y 4 metros, un escenario que aconseja extremar la precaución en actividades marítimas, paseos costeros y zonas próximas al litoral.

Este miércoles se perfila así como el día más adverso del episodio, antes de una evolución que, aunque todavía inestable, tenderá a perder intensidad en las jornadas siguientes. Mientras tanto, las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos y evitar situaciones de riesgo, especialmente en áreas expuestas al viento y al temporal marítimo.

Radar del tiempo Visualización del radar del tiempo en la ubicación especificada.

El tiempo en Alicante

La jornada se presenta revuelta en la capital alicantina, con intervalos nubosos y precipitaciones débiles, acompañadas puntualmente de tormenta durante la mañana. Aunque las lluvias no serán intensas ni persistentes, el viento del oeste y suroeste marcará el día, con rachas moderadas que contribuirán a un ambiente más desapacible de lo habitual. Las temperaturas se mantendrán suaves, con mínimas en torno a los 10-11 grados y máximas que alcanzarán los 20 grados.

El tiempo en Elche

En Elche predominarán los cielos nubosos, con lluvias débiles especialmente durante la primera mitad del día. El viento de poniente soplará con cierta intensidad, dejando rachas que se dejarán notar en zonas abiertas. Pese a la inestabilidad, las temperaturas seguirán siendo templadas para la época, con valores entre los 8 grados de mínima y los 20 de máxima.

El tiempo en Benidorm

La inestabilidad también se deja sentir en Benidorm, donde la mañana será la parte más complicada de la jornada, con nubes abundantes y chubascos débiles, incluso con tormenta de forma puntual. El viento del suroeste soplará con fuerza, alterando el estado de la mar y reforzando la sensación de mal tiempo. Las temperaturas se moverán en un rango suave, entre los 11 y los 20 grados.

Jose Navarro

El tiempo en Elda

En el interior, Elda afronta un día más invernal, con cielos cubiertos, lluvias débiles intermitentes y viento del oeste que irá ganando protagonismo conforme avance la jornada. Las rachas pueden ser localmente fuertes, especialmente en zonas elevadas. Las temperaturas bajan ligeramente, con mínimas cercanas a los 7 grados y máximas que no superarán los 17.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, la jornada estará marcada por cielos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles durante la mañana. El viento del suroeste será uno de los elementos más destacados del día, con rachas moderadas y un progresivo empeoramiento del estado del mar, en un contexto de aviso por fenómenos costeros. Las temperaturas se mantendrán suaves, entre los 11 y los 21 grados.

El tiempo en Orihuela

Orihuela vivirá un miércoles inestable, con cielos muy nubosos y precipitaciones débiles, más probables durante las horas centrales del día. El viento del oeste y suroeste soplará con intensidad moderada, aportando una sensación térmica algo más fresca. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 20 de máxima.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde el tiempo se muestre más adverso. La jornada estará marcada por cielos cubiertos, lluvias débiles frecuentes y un viento muy fuerte del oeste, con rachas que pueden alcanzar valores elevados. Todo ello acentuará la sensación de frío, con temperaturas más contenidas: mínimas cercanas a los 7 grados y máximas que rondarán los 15.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el día arranca con cielos muy nubosos y lluvias débiles, especialmente durante la mañana. El viento del oeste y noroeste irá ganando intensidad a lo largo del día, con rachas fuertes al final de la jornada, mientras el estado de la mar seguirá siendo complicado. Las temperaturas se moverán entre los 9 grados de mínima y los 19 de máxima.