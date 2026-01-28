Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles y mueven contenedores

Las fuertes rachas de viento en Alicante derriban varios árboles en el PAU 1

Las fuertes rachas de viento en Alicante derriban varios árboles en el PAU 1

Las fuertes rachas de viento en Alicante derriban varios árboles en el PAU 1 / INFORMACIÓN

Jose A. Rico

Jose A. Rico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por viento en toda la provincia de Alicante tras el paso de la borrasca Joseph y la llegada de otra llamada Kristin. El aviso también es por fenómenos costeros, con un temporal marítimo que afectará tanto al litoral norte como al sur.

En este directo podrás estar informado de la última hora sobre la alerta en la provincia.

