En Directo
Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles y mueven contenedores
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por viento en toda la provincia de Alicante tras el paso de la borrasca Joseph y la llegada de otra llamada Kristin. El aviso también es por fenómenos costeros, con un temporal marítimo que afectará tanto al litoral norte como al sur.
En este directo podrás estar informado de la última hora sobre la alerta en la provincia.
O. Casado
Estos son los últimos datos recogidos por Avamet
Jose A. Rico
Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos
La borrasca Kristin golpea con fuerza la provincia de Alicante con rachas muy fuertes de viento que se han incrementado a partir del mediodía de este miércoles. Así, en Villena se han registrado rachas de hasta 156 km/h, en la estación de Avamed ubicada en la Sierra de la Villa. En Alcoy (Menejador) se han alcanzado los 134 km/h y en Xixona (Castillo) 130.
Este fenómeno asociado a la borrasca atlántica Kristin que ha cruzado rápidamente la península y ha dejado una nevada importante por ejemplo en Madrid mantiene a toda la provincia en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta la medianoche del miércoles al jueves. Del mismo modo hay también alerta del mismo color , por fenómenos costeros en todo el litoral.
Las fuertes rachas de viento derriban árboles en el PAU I de Alicante y obligan a cortar calles
Delgado
Operarios y Guardia Civil retiran las ramas de un árbol caído por el viento en El Campello
V. L. Deltell
Primeros accidentes, sin heridos, en Elche por el temporal de viento
Las rachas están siendo muy fuertes en algunos puntos y ya se han producido los primeros accidentes. Una palmera ha caído sobre un vehículo en el Conservatorio de la ciudad, en la entrada a la Universidad Miguel Hernández. El coche estaba aparcado y no había nadie en su interior. Daños materiales en un aparatoso incidente.
Por otro lado, vecinos de la calle Pascual Caracena han llamado a la Policía Local tras ver volar varias placas metálicas de un tejado de la zona. Según los testigos estos techos "voladores" podrían haber matado a alguien si les hubieran caído encima. Además, el evento se producía a la salida del colegio, estando en la zona el centro educativo San José de Calasanz. La Policía Local pide que se extremen las medidas de seguridad en estas horas centrales de la tarde y que se eviten desplazamientos innecesarios.
O. Casado
Aemet alerta de vientos muy fuertes en Alicante
Aemet explica que las rachas de viento han llegado a los 102 kilómetros por hora en el Aeropuerto de Alicante-Elche.
Pilar Cortés
Las fuertes rachas de viento obligan a la hostelería de Alicante ha recoger sus terrazas
Rafa Arjones
El viento derriba árboles en el PAU 1 de Alicante
O. Casado
Tres contenedores han sido arrastrados por el fuerte viento en el PAU 1 de Alicante
Delgado
Cae por el viento una rama de grandes dimensiones en la carretera de Benimagrell en El Campello
- Cierran una conocida finca de bodas en Alicante por no tener licencia
- La Aemet eleva el nivel de alerta en Alicante y activa avisos naranjas por viento y mala mar: mañana llega lo peor
- Tristeza en las últimas horas de Fnac Alicante: 'Recuerdo venir desde pequeña buscando libros
- La alerta naranja por vientos de hasta 88 km/h en Alicante obliga a cerrar el castillo y suspender las actividades al aire libre
- Alumnos de un colegio de Alicante comen en el gimnasio por las humedades del comedor
- La avenida de la Estación de Alicante, un eje histórico en continua transformación: de la llegada del TRAM al adiós de la Fnac
- Afectados por el cierre de Villa Marconi en Alicante: 'Nos casamos en marzo y no sabemos si habrá boda
- Un hundimiento en la calzada provoca una gran grieta en un edificio de Alicante