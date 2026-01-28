Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles y mueven contenedores

Kristin sacude con fuerza Alicante: rachas de más de 150 km/h y 52 intervenciones de los bomberos

La borrasca Kristin golpea con fuerza la provincia de Alicante con rachas muy fuertes de viento que se han incrementado a partir del mediodía de este miércoles. Así, en Villena se han registrado rachas de hasta 156 km/h, en la estación de Avamed ubicada en la Sierra de la Villa. En Alcoy (Menejador) se han alcanzado los 134 km/h y en Xixona (Castillo) 130.

Este fenómeno asociado a la borrasca atlántica Kristin que ha cruzado rápidamente la península y ha dejado una nevada importante por ejemplo en Madrid mantiene a toda la provincia en aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), hasta la medianoche del miércoles al jueves. Del mismo modo hay también alerta del mismo color , por fenómenos costeros en todo el litoral.

Lee aquí la noticia al completo.