Alicante refuerza el fondo social del agua: 548.250 euros para ayudar a 3.000 familias vulnerables

El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado en junta de gobierno la renovación del convenio de colaboración con Aguas Municipalizadas de Alicante (Amaem) para gestionar durante 2026 el Fondo Social vinculado a la tarifa del agua y del alcantarillado. El acuerdo fija una dotación de 548.250 euros y una vigencia de un año.

Según el balance municipal, el fondo permitió el pasado año atender a más de 3.000 familias. Las ayudas se orientan tanto a la compensación de facturas del suministro de agua potable y alcantarillado como a la adecuación de instalaciones para garantizar un acceso seguro al agua y a la red de saneamiento.

El convenio establece la coordinación entre el Ayuntamiento y la empresa mixta para canalizar estos recursos hacia personas en situación de precariedad económica, siempre que cumplan los requisitos y cuenten con valoración de los Servicios Sociales municipales. La financiación contempla la cobertura del importe de los recibos y también incluye actuaciones para reparaciones, sustituciones y solución de averías en conducciones de agua potable, residuales o alcantarillado.

Además, el fondo también puede aplicarse a facturas de comunidades de vecinos vinculadas al suministro de agua y alcantarillado que estén siendo objeto de intervención del Servicio de Mediación, Intervención y Asesoramiento Jurídico en Comunidades Vecinales de la Zona Norte. En ese marco, se incluyen las comunidades situadas en Colonia Requena, Juan XXIII 2º Sector, Virgen del Remedio, La Paz-San Evaristo, Nou Alacant-Sidi Ifni, 400 Viviendas y Villafranqueza.

Este fondo ha triplicado su presupuesto y es un ejemplo para otros municipios Begoña León — Concejala de Bienestar Social de Alicante

El acuerdo aprobado señala que el convenio entró en vigor el 25 de enero de 2026, con duración anual, y contempla que pueda prorrogarse automáticamente tras cada anualidad vencida hasta un máximo de cuatro años.

La concejala de Bienestar Social, Begoña León, destaca que “este fondo ha triplicado su presupuesto y es un ejemplo para otros municipios con el que se garantiza el acceso a un bien de primera necesidad a los hogares en situación de vulnerabilidad”. También agradece a los técnicos “el excepcional trabajo e intervención municipal de los Servicios Sociales y del Servicio de Mediación, Intervención y Asesoramiento Jurídico en Comunidades Vecinales de la Zona Norte que hacen posible poder ofrecer estas ayudas y llegar cada año a más familias”.

La edil añade que “es muy importante destacar la firme apuesta que realizan desde Aguas de Alicante en continua colaboración con los Servicios Sociales para ayudar a las personas más desfavorecidas asumiendo el compromiso de aportarles este recurso econóFmico para darles la protección necesaria”.